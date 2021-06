Joga e melhora as tuas sessões de estudo

Não, o título não é um engano. Não estás a sonhar. Os videojogos podem mesmo ajudar-te em várias áreas da tua vida, incluindo os teus estudos. Além de ser uma ótima forma de lazer, o gaming pode ter um impacto positivo no teu dia a dia. Assumindo, claro, que não vives no sofá e desistes de tudo o resto.

Eis as capacidades que tens desenvolvido com as tuas horas de jogo.

CS:GO, Valorant, Call of Duty ou Rainbow Six Siege

Alguns jogos que são ótimos para praticar estas capacidades são first-person shooters como CS:GO, Valorant, Call of Duty ou Rainbow Six Siege . Jogos de 'high-input', como Tony Hawk's Pro Skater 1+2 , também nos obrigam a pôr corpo e mente à prova.

