Como Johan 'n0tail' Sundstein planta as sementes do sucesso em Portugal

O sucesso de N0tail chegou relativamente tarde na sua carreira, mas chegou com estrondo: depois de fundar a sua própria equipa, OG Esports, venceu dois The International consecutivos, um feito até então inédito na cena competitiva de Dota 2.

N0tail says he hopes to nurture his team outside of the competitive arena

É comum ver Johan encorajar a equipa com uma atitude descontraída, sublinhando sempre a importância de desfrutar do jogo acima da obsessão pela vitória. Esta abordagem parece ter feito maravilhas para os membros da OG. Agora, n0tail quer levá-la a uma audiência maior.

