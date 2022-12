JW, Vencedor do Red Bull FrancaMente: "O Movimento é um só"

Eu não fui com o pensamento de que tinha que ser campeão. Estava tranquilo no qualifier, nos bastidores estava bem descontraído enquanto alguns MCs estavam bem tensos. Apenas estava preocupado com a minha primeira batalha, que era a que precisava ganhar, para avançar. Essa era a minha única preocupação. Acho que o meu desempenho no qualifier foi perfeito, consegui entregar tudo da forma que eu queria. Foi maravilhoso. A experiência foi incrível. A partir do momento em que subi ao palco para batalhar contra o GuiGox pensei “Agora é tudo ou nada”. O GuiGox é meu amigo e tenho imenso respeito por ele e pelo que representa. Depois, batalha final do qualifier, batalhei com o K-Rap, que também faz parte do mesmo movimento que eu e o GuiGox. Ele também tem um potencial enorme, mas aquele dia era meu. Já na Final Nacional, sabia que as expectativas sobre mim eram altas e escolhi o Leo para o primeiro confronto porque ele já me tinha derrotado uma vez na Liga Knock Out e eu queria a desforra. Saber que o público estava ali para me ver, deixou-me muito nervoso. Para mim, esta foi a batalha mais difícil. A batalha com o Notorious BAG também foi bastante polémica, mas em batalha o que é dito, fica ali. Na batalha final com o Pestana, a prestação dele também foi muito boa. Em cima do palco, houve momentos que quis chorar porque a cada fase que passava via que estava mais perto de alcançar o meu sonho. Eu sabia que tinha que ganhar para transmitir a importância da representatividade.