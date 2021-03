Hidrofólio de Kai Lenny entre as ilhas havaianas

Nalgum lugar entre as ilhas do Havai e Maui - com lava derretida ardente a brilhar à distância, num tom de água tão profundamente azul que parece preto - a vida marinha estava confusa.

Peixes voadores saltaram da água e deram uma segunda olhadela. As baleias-jubarte gigantes abanaram e agitaram as barbatanas. Os golfinhos nadaram e balançaram a cabeça, perplexos, mas divertidos. Havia um jovem a movimentar-se graciosamente na direção do vento, mas de alguma forma levitando alguns metros acima da água. Talvez até o Velho Rei Netuno coçou a barba encharcada a baixo dele, olhando para o céu e para a sombra estranha a voar acima da superfície.

Foiling across the deep blue sea © Andy Mann 01 / 03

Essa sombra estranha, no entanto, era Kai Lenny . E não estava a voar sozinho, mas sim em cima de uma prancha de hidrofólio durante esta travessia em particular. Na verdade, foi uma das cinco travessias que Lenny fez naquela semana na sua missão de hidrofólio a favor do vento de costa a costa, conectando quase todas as ilhas havaianas.

A propósito, estas travessias são perigosas em mar aberto de 30 a 50 milhas (em média).

“A certa altura, ao chegar a Oahu, tínhamos uma corrente de seis nós a sair do porto de Hawaii Kai”, disse Lenny. “E quando a corrente choca contra o swell, leva o swell a alturas incríveis. Então, as ondas tinham cerca de 3 a 5 metros, que são ondas gigantes de oceano aberto. Esta foi provavelmente a parte mais traiçoeira da viagem. Mas, honestamente, também é o mais divertido.”

Standup hydrofoiling between Molokai and Oahu © Andy Mann 01 / 04

"Divertido" porque hidrofólio em ondas de mar aberto durante cinco horas seguidas não é a primeiro vez de Lenny. Na verdade, o surfista de ondas grandes/campeão de windsurf/ extraordinário do kitesurf/ seis vezes campeão mundial de SUP já cruzou estas águas muitas vezes.

Já remou na maioria dos canais entre as ilhas havaianas (como um adolescente), tanto de bruços como em pé. Windsurf e kitesurf também, para começar. Mas desta vez, como que por acidente, bateu o seu próprio recorde na travessia de hidrofólio de pé durante 41 minutos. Não é apenas um grande feito, é um recorde mundial.

"Não é oficial", corrigiu Lenny. “Mas quando a corrida chegar este verão e eu tiver a oportunidade de fazer de novamente - vou torná-lo oficial. Mas ao bater o recorde Molokai-to-Oahu, a minha confiança para fazer isto novamente e continuar a estabelecer novos recordes pessoais está na capacidade máxima. Eu sinto que a porta foi oficialmente aberta para tentar coisas novas neste canal e neste desporto. "

Para ser exato, Lenny cruzou o canal Big Island para Maui numa prancha de surf hidrofólio (rebocado até às ondas iniciais pela equipa Red Bull Wa'a). De Maui a Lanai e depois de Lanai a Molokai, foi num kiteboard hidrofólio. De Molokai para Oahu, numa prancha de standup paddle hidrofólica. E na travessia final de Oahu para Kauai, usou um veleiro.

Lenny towed in by team Wa'a © Andy Mann 01 / 04

Perguntamos a Lenny se em algum momento das múltiplas viagens achou que não conseguiria.

“Nah.”

OK, bem, e quanto à questão de comida e bebida?

"Sim, ia passando pelo barco e a seguir apanhava água ou um Red Bull ou ... burritos."

Mas voltando às travessias, talvez tenhas notado uma questão? Toda a poluição a favor do vento? Sim, isto é parte de todo o motivo pelo qual Kai Lenny embarcou nesta aventura épica. Lixo e plásticos de todos os tipos que são despejados no oceano são atirados na direção do vento, acumulando-se em giros (sistemas em grande escala de correntes superficiais impulsionadas pelo vento no oceano).

Over 300 volunteers joined Lenny across Hawaii © Andy Mann 01 / 05

Num esforço para aumentar a consciencialização sobre a importância de manter as linhas costeiras limpas - e impedir que os plásticos entrem no oceano - em cada costa em que Lenny foi impedido, organizou grandes limpezas de praia. Com a ajuda da Sustainable Coastlines Hawaii e do The 5 Gyres Institute, Lenny organizou a maior limpeza de praias em todo o estado que o Havai já viu.

Na verdade, comunidades e multidões em seis ilhas diferentes torceram por Lenny - que pairava sobre uma outra ilha a 30 milhas de distância (como um herói) - e então todos começavam a trabalhar. Numa das limpezas de praia, recolheram mais de três toneladas de entulho de plástico.

“Podemos limpar o dia todo, mas temos de descobrir uma maneira de interromper o fluxo e colocar um tampão”, disse Lenny. “O oceano tem realemente sido realmente o maior provedor para mim, além dos meus pais, é claro. Portanto, é justo que eu retribua e proteja."

Trolling for microplastics between Oahu and Kauai © Andy Mann 01 / 04

Perguntamos a Lenny sobre qualquer outro destaque ao longo do caminho naquele deserto azul-escuro entre todas aquelas ilhas.

“Ver as ilhas em que normalmente estamos, mas do mar - foi especial. Navegar apenas nas ondas do oceano aberto e usar essa energia para ir entre as ilhas. Mas, infelizmente, também aprendi a quantidade de lixo que existe no oceano. Agora, quero realmente chamar a atenção para isto e tornar numa coisa evitável. ”

Talvez nalgum lugar fora de Oahu, no caminho de Lenny até Kauai, a confusa vida marinha finalmente tenha descoberto. E talvez o Velho Rei Netuno até tenha dado a Lenny um shaka de agradecimento muitas léguas abaixo.