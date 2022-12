Red Bull Dance Your Style: Kate e Sílvio vão dançar pelo título mundial

sagrou-se campeã nacional do Red Bull Dance Your Style em 2022 e marcará presença em Joanesburgo, juntamente com Sílvio, vencedor da edição de 2021.

Membro da Jukebox Crew, Kate é especialista em Streetdance com influências do Hip Hop e do House. O seu percurso teve início na dança contemporânea, que ainda hoje influencia o seu estilo. No currículo, a bailarina conta com diversos programas televisivos (Eurovisão, "A Tua Cara Não Me É Estranha", "La Banda", "The Voice", "A Máscara").