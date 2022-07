Chegou o momento de conhecer o vencedor do Red Bull Dance Your Style Portugal 2022. Na batalha final entre Kate e Viegas foi decidido pelo público que a campeã da final nacional do Red Bull Dance Your Style 2022 é a Kate Byednenko.

