VALORANT e freerunning talvez seja o duo mais icónico de sempre

, no passado dia 10 de julho, onde assinou uma prestação inigualável rumo à sua primeira vitória no evento.

mostrar as suas skills de freerunning no

, o climax do maior torneio universitário do first person shooter da Riot Games.

Krystian entrou no mood para o evento na Grécia ao explorar a sinergia entre o freerunning e VALORANT antes da

"O teu tempo de reação tem de estar no ponto em VALORANT e no freerunning"