Já jogaste League of Legends 1v1? Prepara-te para o Red Bull Solo Q

No modo 1v1 de LoL, a composição da tua equipa é esquecida. Normalmente em LoL estás acompanhado por 4 colegas, mas neste caso és apenas tu e o teu Campeão. O desenrolar do jogo fica muito mais interessante, já que não contas com o apoio de outros jogadores para complementar os teus feitiços ou estilo de jogo.

No modo 1v1 de LoL, a composição da tua equipa é esquecida. Normalmente em LoL estás acompanhado por 4 colegas, mas neste caso és apenas tu e o teu Campeão. O desenrolar do jogo fica muito mais interessante, já que não contas com o apoio de outros jogadores para complementar os teus feitiços ou estilo de jogo.

No modo 1v1 de LoL, a composição da tua equipa é esquecida. Normalmente em LoL estás acompanhado por 4 colegas, mas neste caso és apenas tu e o teu Campeão. O desenrolar do jogo fica muito mais interessante, já que não contas com o apoio de outros jogadores para complementar os teus feitiços ou estilo de jogo.