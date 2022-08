Emil Forsberg entra a toda a velocidade na nova temporada

As ruas de Leipzig começam a vibrar de repente e os pneus fumegantes atraem todos os olhares à beira da estrada. Todas as pessoas de bicicleta param para testemunhar o inconfundível som de um motor V10. A multidão, ainda em choque, mal consegue acreditar no que tem diante dos seus olhos: sim, é um carro de Fórmula 1 da Oracle Red Bull Racing a todo o gás numa curva. No lugar do piloto está, nem mais, nem menos, do que o mítico David Coulthard.

Durante 15 anos, o escocês foi uma das figuras da Fórmula 1, habitualmente protagonista de duelos roda a roda com lendas como Michael Schumacher e em destaque durante o seu trajeto de quatro anos com a Red Bull Racing. Agora, o vencedor de 13 Grandes Prémios viajou até à casa dos campeões em título da Taça da Alemanha para descobrir mais sobre a equipa do RB Leipzig.

Futebol junta-se à F1: Emil Forsberg dá as boas-vindas a David Coulthard © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

O herói da Taça sente as emoções da F1

A Coulthard só falta um guia turístico experiente. Quem melhor para mostrar a cidade ao escocês do que um dos jogadores com mais anos a vestir a camisola do RB Leipzig, Emil Forsberg? "Após sete anos em Leipzig, sei as áreas mais bonitas", disse o internacional sueco, que atingiu o estatuto lendário com um golo no prolongamento que valeu a vitória por 2-1 sobre o FC Union Berlim nas meias-finais da Taça alemã.

Forsberg preparado para acelerar a todo o gás © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool Ver as vistas a toda a velocidade: David Coulthard e Emil Forsberg © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Com um fato de corrida do RB Leipzig feito especialmente para o momento, Forsberg encontrou-se com Coulthard na Red Bull Arena e rapidamente colocou o capacete para dar início ao 'tour'. À boleia de um carro de F1 com dois lugares da Oracle Red Bull Racing, o passeio começou no Tribunal Administrativo Federal e passou pela ponte Könneritz, antes de chegar ao destino escolhido por Forsberg especialmente para Coulthard.

Coulthard e Leipzig: amor à segunda vista

A fazer apenas a sua segunda visita à cidade alemã, Coulthard ficou com Leipzig no seu coração. "É uma cidade universitária moderna com muitos jovens. A cidade tem uma energia especial e transmite muita positividade. Adorei estar aqui", referiu o escocês.

David Coulthard investiga toda a mística gerada em torno de Leipzig © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool A cidade de Leipzig tem uma energia especial e transmite muita positividade David Coulthard

Ao mesmo tempo, Forsberg - com grande afinidade pelos desportos motorizados - estava claramente satisfeito por ter feito parte de uma experiência única e poder sentar-se num 'cockpit' com características iguais aos de um carro da F1. "A velocidade máxima são 320km/h. Isso é o mais perto que consegues de dar ao co-piloto a sensação de conduzir um carro de Fórmula 1", destacou Coulthard.

Ansioso que estava pelo arranque da nova temporada - o RB Leipzig já começou a Bundesliga no passado fim de semana -, Forsberg e os seus colegas de equipa querem personificar o futebol de alta velocidade que os rivais temeram e que serviu de base para a conquista do primeiro troféu do clube.