LumiNation vence Red Bull Basement Portugal 2026

A energia fez-se sentir no Técnico Innovation Center , em Lisboa, palco da Final Nacional do Red Bull Basement 2026 em Portugal. O evento marcou o culminar de um programa nacional que arrancou com 1313 candidaturas de jovens empreendedores e estudantes de todo o país, todos com o objetivo de desenvolver soluções inovadoras capazes de criar impacto real através da tecnologia e da inteligência artificial.

Reduzir este número até aos projetos finalistas não foi tarefa fácil. Após várias fases de avaliação, 10 projetos foram selecionados para apresentar os seus pitches perante o júri nacional, dando a conhecer soluções inovadoras com potencial de impacto real no mundo.

Ao longo da tarde, talento, criatividade e inovação estiveram em destaque, mas apenas um projeto conquistou o título de vencedor nacional. No final, e após deliberação, o juri decidiu: LumiNation , de Vasco Pires e Liliana Silva , foi escolhida como vencedora do Red Bull Basement Portugal 2026 e irá agora representar Portugal na Final Mundial, em São Francisco, Califórnia, onde se juntará aos melhores projetos de todo o mundo.

A solução de Vasco e Liliana consiste num sistema inteligente de iluminação pública que se adapta, em tempo real, às necessidades de cada espaço, com o objetivo de reduzir o desperdício energético, diminuir os custos operacionais e minimizar a poluição luminosa. Para além de contribuir para cidades mais eficientes e sustentáveis, o projeto procura também devolver visibilidade ao céu noturno.

IlumiNation - Vasco Pires e Liliana Silva © Tomás Fernandes/ Red Bull Content Pool TF_20260512_RB BASEMENT-223 © Tomás Fernandes TF_20260512_RB BASEMENT-224 © Tomás Fernandes IlumiNation - Vasco Pires e Liliana Silva © Tomás Fernandes/ Red Bull Content Pool

A motivação

“Foi um bocado espontâneo”, explicam Vasco Pires e Liliana Silva. A equipa encontrava-se noutra competição quando ouviu falar do Red Bull Basement e decidiu avançar com a candidatura. “Ouvimos e pensámos: ‘Porque não?’. Não estávamos propriamente a pensar em toda a dimensão do concurso, mas achámos que a ideia fazia sentido.”

A ideia

“O objetivo é tornar a iluminação pública em Portugal mais inteligente”, explicam os fundadores. Através de um sistema adaptável em tempo real, o projeto procura reduzir o desperdício energético e os custos associados, contribuindo simultaneamente para cidades mais sustentáveis e eco-friendly.

A inspiração

A inspiração para o nome e para a ideia surgiu de forma inesperada. “O nome acaba por ser bastante autoexplicativo”, explicam. “Estamos a falar de iluminação pública, mas também de algo com potencial para crescer e ser implementado à escala de um país.” Já a ideia nasceu num momento improvável, Vasco disse, “Estava literalmente no banho e a ideia veio-me à cabeça.”

O ponto alto

A resposta surgiu rapidamente: ouvir o nome “LumiNation” anunciado como vencedor da Final Nacional do Red Bull Basement. “Foi brutal”, recordam. “Sabíamos que havia equipas muito fortes e qualquer uma podia ganhar, por isso acabou por ser uma surpresa muito positiva.” Para a equipa, o ambiente vivido ao longo do evento e o potencial dos restantes projetos também marcaram a experiência.

O conselho

“Não desistam”, afirmam. Depois de terem passado por outras competições e desafios, os fundadores acreditam que o mais importante é continuar a testar ideias e aproveitar oportunidades. “Mesmo estando ainda numa fase inicial, percebemos que vale sempre a pena participar.”

Próxima paragem: o palco mundial

Pela primeira vez, a Final Mundial do Red Bull Basement 2026 acontece nos Estados Unidos, chegando a São Francisco, Califórnia, entre os dias 1 e 3 de junho. Depois de anteriores edições mundiais em Istambul e Tóquio, a edição de 2026 leva alguns dos jovens empreendedores mais promissores do mundo ao centro da inovação tecnológica global.

Juntando-se aos vencedores nacionais de mais de 40 países, o representante português terá agora a oportunidade de apresentar o seu projeto perante uma audiência internacional, um painel de investidores da indústria e jurados de renome. Será a maior oportunidade até agora para levar a ideia a uma escala global e competir pelo título mundial do Red Bull Basement 2026.