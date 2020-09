B-Boy fundador de uma das mais respeitadas crews de breaking, a nível internacional, os Momentum Crew , Max Momentum tem colocado Portugal no mapa do breaking mundial. Se, antes, a sua ambição era competir, ser o melhor e fazer parte da melhor crew de breaking, hoje em dia a sua missão é outra: ajudar comunidades a encontrar um propósito e um caminho alternativo através do breaking, de forma a construir também "uma comunidade [de breaking] mais forte". Desporto no Bairro é o mais recente projeto social em que se envolve, na cidade do Porto, projeto que "já chegou a mais de uma centena de jovens de oito bairros", entre os 5 e os 25 anos de idade e tem agendado apresentar um espetáculo no final do ano com os Ill-Abilities . Mas não se fica por aí: "A ideia é fazermos com que este projeto se ramifique em vários clubes de breaking, em vários pontos da cidade, de modo a que estes jovens possam dar continuidade a isto e possam ter um modo de vida alternativo" e acrescenta, "se ficarem meia dúzia, então é meia dúzia de vidas que conseguimos mudar e já é incrível, já valeu a pena".

Abaixo, Max explica em que consiste o projeto Desporto no Bairro, o impacto e a importância de haver mais projetos sociais que envolvam comunidades locais e o poder transformador do breaking.

A experiência de levar Portugal mais além no breaking

"Todos nós vamos ultrapassando fases e momentos e encontramo-nos em diferentes alturas na vida. Acredito muito no darwinismo contemporâneo, no aspeto da nossa capacidade de adaptação à mudança, que faz de nós mais ou menos fortes; e estamos a viver um momento desses, de mudança. O Max neste preciso momento não é exatamente o mesmo Max de há poucos anos, nem o de há muitos. Eu passei por uma altura onde competir, ser o melhor e ser a melhor crew era a minha meta e a minha ambição e neste momento estou numa outra fase da vida – quero fazer parte de um processo de criação de uma comunidade mais forte. Portanto, o Max neste momento é uma pessoa que se sente feliz quando percebe que tudo o que está à sua volta, relacionado com aquilo que ama, se transforma em algo extremamente positivo e forte. Quero o melhor para o nosso país, porque acho que faz falta puxar por Portugal – não que os outros países para mim sejam maus, de todo, pelo contrário, inspiram-me - mas, numa perspetiva nacional, sinto que o Max deste momento é o Max que procura despertar o amor pela modalidade em si e, acima de tudo, conquistar um terreno internacional coletivo e uma comunidade que passe a ser respeitada num todo pela sua qualidade e pela sua identidade."

A génese do break está precisamente na rua e nos bairros – nasce em Bronx, Nova Iorque. Como se desenvolve e qual o objetivo do Desporto no Bairro?

"Eu acho que efetivamente o breaking tem essa mais valia, ele nunca deixou necessariamente de estar conectado à sua génese, à rua, ao contrário de outras modalidades urbanas, que dificilmente permaneceram na rua. O breaking conseguiu ainda manter essas roots. O Desporto no Bairro – Porto Breaking Project parte principalmente de um trajeto social muito autónomo que começámos a ter há mais tempo, isto é, já tivemos experiências com projetos sociais - como por exemplo o TODOS - Sonhos em Movimento e outros lá fora, em Nova Iorque, na Sibéria e no Cazaquistão - e foram essas experiências que acabaram por culminar nesta."

"O facto de o breaking ser considerado um desporto olímpico permite-nos, numa de investimento social, colher de ambas as partes, eventualmente – dizer que vamos avançar com isto também numa perspetiva de desporto, porque a parte competitiva atrai muito as camadas mais jovens, é também uma forma de promover o projeto. Porque, para nós, b-boys de essência, pouco interessa se lhe vão chamar desporto, cultura ou culinária. O que interessa é fazer o bem e passar bons valores.

O breaking foi muito bem recebido e, mesmo com a pandemia, a Câmara Municipal do Porto (CMP) insistiu em não desistir do projeto e, em Agosto, sentimos que os jovens estavam muito perdidos aqui: faziam festas privadas, porque não tinham discotecas, andavam em casa uns dos outros, porque não tinham para onde ir, faziam ajuntamentos na rua, não para desporto e cultura, mas para fumar e beber e pior. E nas áreas desfavorecidas notava-se ainda mais isso. Estes jovens não têm dinheiro para pagar uma academia adaptada à contingência atual e há um descuido muito grande na ocupação do tempo. Antes de avançarmos com isto em força, com o apoio da CMP, fizemos um try-out. E fui testar, durante 15 dias, em Agosto. Quando, nessa altura, a CMP vai lá e vê as fotografias, percebe que é um êxito."

Desporto no Bairro - Porto Breaking Project © Max Momentum/ Desporto no Bairro/ Divulgação

"A estratégia e o método foram orgânicos. Ninguém ali se intitulou de professor, de formador ou de monitor. Chegámos ali com um rádio na mão, um linóleo e dissemos “estamos aqui, para curtir convosco, somos uns jovens que também gostam de dançar. Se quiserem dançar connosco, força, se não quiserem, fiquem aí a curtir, perguntem o que quiserem”. Foi um processo de respeito, não de respeito imposto, mas antes moldado de forma orgânica.

Em apenas 15 dias, resultou. Em milhares de desportos, a CMP assumiu o breaking como um desporto e para os jovens também é um desafio. A apresentação oficial foi feita agora em Setembro e termos o Presidente da Câmara na apresentação era algo que eu não esperava, para nós foi um grande prémio sentir isso. A partir daí avançámos com mais força."

"Já fizemos projetos sociais na Sibéria, no Cazaquistão e em Nova Iorque. Com todo o respeito que tenho por esses países, nenhum projeto me diz tanto como um projeto em Portugal. Para mim, o meu pico é fazer isto em Portugal. E não é necessariamente no Porto, é em Portugal. Se puder fazer também em Lisboa, na Madeira, nos Açores, faço de bom grado. Começou no Porto porque, efetivamente, nós, Momentum Crew, somos daqui. Não tem de haver regionalismos em Portugal e a partir do momento em que isto começa em qualquer sítio, o importante é alastrar e continuar."

As três fases do projeto

"O Desporto no Bairro - Porto Breaking Project tem três fases:

A fase 1 : um evento de apresentação de competição, para que os miúdos possam vir e assistir aos melhores nacionais a competir e até alguns internacionais, se possível. E que vejam, que realmente quem está com eles no bairro é malta que domina e que é respeitada na cena.

A fase 2 : o estar no bairro com eles e trazê-los dos vários bairros à MXM Art Center . Nós aqui temos um ambiente de fozeiros, de betinhos, então é muito importante - e tenho tido este cuidado em todos os projetos - não estarmos só no reino deles, na sua zona de conforto, onde eles são "os que dominam". Nós temos de lhes mostrar o mundo e no mundo efetivamente também existe quem venha fazer a aula de Porsche e essa pessoa também não pode ser maltratada nem pode ser posta de lado. No fundo, nós temos de ter na mesma sala aquele que mal tem dinheiro para vir de autocarro e o que vem de Porsche a darem-se bem, na boa e a conviverem porque só assim o mundo vai crescer. Há que por todas as pessoas no mesmo barco e a lutar pelo mesmo barco – e essa é uma parte fundamental do projeto.

A fase 3 : fazer um espetáculo com os Ill-Abilities . Sendo que não pára aí. A ideia é fazermos com que este projeto se ramifique em vários clubes de breaking, em vários pontos da cidade, de modo a que estes jovens possam dar continuidade a isto e possam ter um modo de vida alternativa - é esse o grande foco deste projeto, não é fazer o espetáculo."

1 curador, 9 B-Boys, 1 B-Girl, 5 crews

"Sem equipa, não fazes nada, especialmente em projetos destes. Escolhi a equipa cautelosamente. Primeiro, tem tudo a ver com o meu objetivo atual, que expliquei no início: quis que a equipa não fosse exclusivamente Momentum Crew , sendo que a Momentum Crew teria B-Boys para fazer este projeto, são 10. Mas há outros B-Boys de outras crews que têm igualmente valias para passar e é necessário envolver mais grupos. Os envolvidos são: o Herculess, o Roberto, o Makumba, o XXL e o Mirre, da Momentum Crew ; o Manuel (B-Boy Found Kid), dos Zoogang ; o Gil, da Excellence crew ; o Titas, dos FlyBoyz ; o Aiam, dos Gaiolin Roots e a Soraia, B-Girl Queen que neste momento penso não representar nenhuma crew. É muito importante para nós termos uma mulher no projeto, no mínimo tinha de estar uma. Eu faço questão de estar no terreno todos os dias, mas não me considero como parte da equipa formadora.

Alguns membros da equipa são provenientes de bairros sociais e também de alguns dos bairros sociais onde estamos a trabalhar. São B-Boys e B-Girl que não tiveram a vida mais fácil, passaram por vários momentos de dificuldades e estão empenhados em mostrar, através desta modalidade, que afinal isto resultou e que é um caminho."

Vai ser a primeira vez que os Ill-Abilities vêm a Portugal. Vão connosco aos bairros conhecer os miúdos e atuar. Max Momentum

Ill-Abilities no Desporto no Bairro

"Nós, Momentum , temos o nosso grupo graças aos Ill-Abilities . Momentum existiu com um primeiro mentor do qual eramos fãs, e que em 2003 esteve em Portugal e deu um workshop: Krazy Kujo . Krazy Kujo é das pessoas que teve mais influência no breaking mundial, especialmente na zona Oeste, na Califórnia, e que fazia parte de um grupo lendário, que se chama Soul Control . Ele ficou conhecido mundialmente, porque é estrela do videoclip de Freestyler, dos Bomfunk MC's . A crew dele, Soul Control, era extremamente conhecida por ser muito original – aquilo que eles traziam eram a originalidade da West Coast (não são da East Coast, da origem do breaking)."

"Começou a tornar-se conhecido por fazer DVDs, como foi o caso de um DVD que se chamava Detours (ainda hoje guardo o original). Eu e o Mix [de Momentum Crew] eramos fã do Krazy Kujo , do tipo de movimento e do tipo de coisas que ele fazia. Quando ele veio a Portugal, treinámos com ele, houve uma grande empatia. Eu era péssimo como B-Boy e o Kujo perguntava-me "porque é que não continuas o movimento? Porque é que tu bloqueias, cais e bloqueias?" e eu arranjava as minhas desculpas e e ele dizia “não, há o conceito de momentum. É um movimento que não termina nunca, é um movimento contínuo. Tu cais e fluis para outra coisa”. Começámos a perceber o break de outra maneira, graças a ele."

"Surpresa das surpresas, quando chega a Portugal, vamos buscá-lo ao aeroporto e achamos estranho ele falar tão alto no carro e olhar muito fixamente para as pessoas. E quando chegámos ao hotel, deu-nos o cartão do quarto para o acordar, porque era surdo. E pensámos, ‘o gajo que vemos a dançar, de quem somos tão fãs e que está naquele videoclip é surdo’. Diz-nos “sim, sou surdo e danço com a vibração da música. Por isso, peço muitas vezes para aumentarem o volume, para sentir a vibração” e o incrível é que ele está no beat, flui de forma impressionante, é um sentir apurado. Isto motiva-nos e muito. Entretanto, passados vários anos, por incrível que pareça, tive o prazer de batalhar contra ele, em 2017, no 20º aniversário da Freestyle Session, na Califórnia, terra dele. Vencemos [Momentum crew] e, à frente de toda a gente, disse que devemos o nome da crew ao Kujo , que batalhar contra ele e o grupo dele era algo impensável e ao mesmo tempo muito especial e bonito; que não interessava ganhar nem perder, interessava acima de tudo ter este prazer de partilhar com ele e agradecer tudo o que fez por nós. Daí que, quando fiz este projeto, pensei que, se eu e o meu grupo sentimos isto e se a inspiração dele/do grupo dele se alastrou nos últimos anos e nos trouxe motivação a nós, pois também irá trazer a muitos outros."

"O grupo Ill-Abilities surge mais à frente – não é ele o líder, o líder é o Lazylegz – e já fizeram a abertura dos Jogos Olímpicos, são uma crew conhecida por só querer batalhar B-Boys sem deficiência. E com eles é muito fácil falar nisto, eles estão sempre a sorrir, são felizes com aquilo que têm e aquilo que são e é muito fácil estar ao lado deles e dançar com eles. A vida deveria ser assim.

Vai ser a primeira vez que eles vêm a Portugal, estou a fazer o possível com esta situação da pandemia, mas à partida está tudo encaminhado para chegarem no dia 4 de Dezembro, irem connosco aos bairros conhecer os miúdos e atuarem. Tenho a certeza de que vai ser incrível e de que durante aqueles dias vão ter uma agenda super preenchida em Portugal, para motivar todos aqueles que não veem a luz ao fundo do túnel."

Não nos podemos esquecer que o break tem todo um lado cultural e com uma missão muito positiva: ‘Peace, Love, Unity and Having Fun'. Max Momentum

A importância de ser breaker