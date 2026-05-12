Será que Max Verstappen pode vencer as 24h de Nürburgring?

Max Verstappen continua a demonstrar a evolução das suas competências ao volante ao participar nas 24 Horas de Nürburgring, em maio. Antes dessa prova, competiu no fim de semana de qualificação, de onde houve muito a retirar, tanto para si como para a equipa. Eis as principais conclusões:

01 Verstappen tem uma hipótese real de vencer

O mais evidente ao longo de todo o fim de semana foi que Verstappen e a equipa têm velocidade e qualidade suficientes para lutar pela vitória na corrida principal. No sábado foi difícil perceber o verdadeiro desempenho da equipa, devido ao tempo limitado em pista, mas o domingo trouxe sinais muito positivos.

Na segunda sessão de qualificação do fim de semana, o seu Mercedes foi o primeiro carro a baixar da marca dos nove minutos por volta ao circuito. Esse tempo surgiu numa fase em que a pista começava a secar, após um início de sessão com condições húmidas.

Com os tempos a melhorarem, a equipa de Verstappen estava a caminho de uma volta rápida, mas um problema técnico obrigou a ida às boxes, fazendo perder tempo valioso. No final da sessão, a equipa caiu para fora do top 25.

Max Verstappen ainda está a aprender sobre o seu Mercedes-AMG GT3 Evo © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Após essa sessão, Verstappen afirmou:

"O carro está a funcionar muito bem. Ao mesmo tempo, ainda estou a aprender mais sobre o setup — estamos a testar pequenos ajustes para encontrar ainda mais ritmo. As outras equipas também estão a trabalhar no equilíbrio e afinação, e é exatamente isso que estamos a fazer. Esperamos que tudo encaixe na corrida principal."

Mais tarde, no domingo, o bom desempenho manteve-se, com Lucas Auer a levar o carro até ao quinto lugar nas voltas cronometradas, demonstrando velocidade ao longo das duas voltas permitidas na sessão. Esse resultado definiu a posição de partida para a segunda corrida do fim de semana, que encerrou a fase de qualificação.

A segunda corrida, com duração de quatro horas, começou da melhor forma para a equipa. Com o piloto neerlandês ao volante, lideraram o pelotão durante os primeiros 90 minutos.

Verstappen conseguiu impor-se perante os restantes candidatos à liderança. No entanto, os problemas com o splitter, já sentidos anteriormente, voltaram a surgir, fazendo com que a equipa perdesse posições. Auer conseguiu recuperar desde o fundo do pelotão, terminando a meio da classificação.

A capacidade da equipa para fazer voltas mais rápidas e liderar durante períodos prolongados demonstra que têm reais hipóteses de vencer as 24 Horas, quando a prova se realizar em maio.

02 A consistência será fundamental para qualquer equipa que queira vencer

As hipóteses de sucesso da equipa de Verstappen vão depender da capacidade de resolver os problemas de fiabilidade.

Nas corridas de resistência, manter-se em pista e completar o maior número de voltas possível é, provavelmente, o fator mais importante para vencer. Ser a equipa mais rápida não chega se passar demasiado tempo nas boxes. Embora os problemas na qualificação não tenham sido graves, será essencial evitá-los nas próximas sessões.

A equipa de Verstappen liderou o pelotão por um longo período © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Após a corrida, Verstappen explicou: "Na segunda volta do meu segundo stint, percebi que algo não estava bem. O splitter tinha-se partido. É estranho, porque não toquei em ninguém, por isso não sei como aconteceu. Vamos ter de investigar e resolver."

Verstappen espera que estes problemas técnicos sejam rapidamente solucionados, já que precisa de acumular o máximo de tempo possível ao volante do Mercedes. Isto porque as corridas de resistência GT são bastante diferentes da Fórmula 1, e quanto mais tempo tiver para se adaptar, mais confortável estará na prova de 24 horas.

03 Um cenário mais em aberto do que o esperado

Outra grande conclusão antes da corrida principal é que o pelotão poderá ser mais aberto do que se previa. Equipas como a Manthey (Porsche) eram naturalmente fortes candidatas, mas a diversidade de líderes na qualificação mostra que várias equipas podem lutar pela vitória em Nürburgring.

Verstappen and Lucas Auer proved they can be competitive at the Nürburgring © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Ao longo do fim de semana houve quatro vencedores ou equipas mais rápidas diferentes. BMW, Audi, Aston Martin e Ferrari apresentaram carros capazes de vencer, evidenciando o elevado nível competitivo.

A identidade de algumas das equipas mais rápidas também surpreendeu. Enquanto BMW e Audi já eram esperadas entre as mais competitivas, Aston Martin e Ferrari não estavam inicialmente entre os principais favoritos. Ainda assim, demonstraram velocidade e consistência ao nível dos líderes.

Essa competitividade estendeu-se para além das posições cimeiras, com os cinco primeiros classificados de cada corrida a incluírem sempre equipas diferentes. A equipa de Verstappen terá forte concorrência na prova completa em maio.

Ainda assim, o fim de semana de qualificação trouxe muitos sinais positivos para a equipa. Apesar dos problemas de fiabilidade, demonstraram um ritmo competitivo num pelotão altamente disputado.