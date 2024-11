Max Verstappen é campeão pela quarta vez consecutiva!

é novamente campeão do mundo de Fórmula 1! Verstappen, que iniciou a época de 2024 com o objetivo de conquistar o campeonato após os triunfos em 2021, 2022 e 2023, ampliou a vantagem de pontos graças a um desempenho excecional na primeira metade da temporada. Apesar da melhoria do desempenho dos seus rivais, Verstappen conseguiu manter a liderança do campeonato e foi coroado campeão de F1 pela quarta vez consecutiva, ao terminar em quinto lugar em Las Vegas, após a vitória no Brasil.

No início da corrida em Las Vegas, Leclerc ganhou duas posições e subiu para o segundo lugar, enquanto Russell, que partiu da primeira fila, manteve a liderança. Verstappen, cujo objetivo era terminar à frente de Norris para se sagrar campeão, manteve-se na quinta posição, com Norris logo atrás. Na quarta volta, Verstappen ultrapassou Gasly, que seguia à sua frente, subindo para quarto lugar e iniciando a perseguição aos três primeiros pilotos.

