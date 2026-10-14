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F1
O que a vitória de Max Verstappen em Singapura significa no campeonato
O piloto da Oracle Red Bull Racing deu continuidade à sua vitória na Malásia com um duplo sucesso em Singapura.
Uma semana depois da vitória no Grande Prémio do Bahrein, na Malásia, Max Verstappen confirmou a sua forma com duas vitórias em Singapura, vencendo a corrida Sprint de sábado antes de conquistar o Grande Prémio de domingo.
Verstappen já soma oito pódios nos últimos 10 Grandes Prémios, sendo que apenas o líder do campeonato, Kimi Antonelli, registou mais pódios durante esse período.
A impressionante série de resultados do holandês começou na corrida em casa da Oracle Red Bull Racing , na Áustria. Já terminou em segundo ou terceiro seis vezes e conquistou duas vitórias, tendo as outras duas corridas terminado em desistências.
Essas duas desistências foram compensadas pela consistência de Verstappen ao longo do resto da série, sendo a vitória em Singapura o exemplo mais recente.
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Verstappen num fim de semana dominante em Singapura
Verstappen deu seguimento à sua vitória na corrida de sprint ao conquistar o Grande Prémio de Singapura pela primeira vez, com o tetracampeão mundial de F1 a liderar do início ao fim na sua 250.ª participação num Grande Prémio, alcançando assim a sua segunda vitória consecutiva em 2026.
O holandês partiu da pole position e segurou os adversários logo que as luzes se apagaram, antes de construir uma vantagem confortável, que nunca perdeu ao longo das 62 voltas do Circuito de Rua de Marina Bay. A vitória faz com que suba para o quarto lugar na classificação geral dos pilotos.
Ao refletir sobre o resultado, Verstappen disse: «É uma sensação incrível vencer finalmente aqui em Singapura. Já corremos aqui muitas vezes e houve algumas oportunidades perdidas, por isso, subir finalmente ao degrau mais alto é mesmo especial.»
«O carro esteve a funcionar bem durante todo o fim de semana e senti-me mesmo à vontade. Mantivemos um ritmo forte ao longo de toda a corrida e, embora tivesse de forçar um pouco por vezes para manter a vantagem, assim que fiquei com a pista livre consegui entrar mesmo no ritmo.»
Olhando para o resto da época, acrescentou: «Agora, vamos levá-lo corrida a corrida e tentar aproveitar ao máximo todas as oportunidades. O mais importante é continuarmos a divertir-nos e, com sorte, conseguiremos manter este ímpeto como equipa nas próximas corridas. Austin é um circuito muito diferente e bastante acidentado, por isso vamos ver como nos saímos quando lá chegarmos.»
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Os números por trás da época de Verstappen
Verstappen ocupa o quarto lugar na classificação de pilotos, a 119 pontos de Kimi Antonelli, que lidera a tabela. Tem o segundo maior número de pódios, com nove, só atrás de Antonelli, que tem 14. George Russell é o mais próximo do holandês, com oito.
Sem contar com os abandonos, a posição média de chegada de Verstappen é, neste momento, de 3,23, em comparação com os 2,69 de Antonelli. Desde o Grande Prémio da Áustria, excluindo os abandonos, a posição média de chegada de Verstappen é de 2,00, em comparação com os 3,60 de Antonelli.
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O que a forma recente de Verstappen significa para o campeonato
Verstappen tem continuado a somar pontos nesta série de corridas recentes, enquanto a Red Bull continua a desenvolver o seu carro de 2026.
«Às vezes, tiramos um pouco de proveito dos azares dos outros. Também estamos a tentar maximizar ao máximo e, por vezes, talvez até a superar ligeiramente as expectativas. E isso é bom. É a única coisa que podemos fazer neste momento», disse Verstappen depois do Grande Prémio de Espanha, em meados de setembro.
Desde então, Verstappen subiu ao pódio no Azerbaijão, onde ficou a apenas 0,196 segundos do George Russell na bandeira axadrezada depois de ter reduzido a diferença nas últimas voltas, e venceu o GP do Bahrein e o GP de Singapura.
«Na verdade, já não temos nada a ganhar no campeonato, certo? Acho que o Kimi está a milhas de distância. Pessoalmente, não me importa se fico em segundo, terceiro ou quarto. Só quero divertir-me até ao fim, sabes, tentar conquistar o sucesso de cada dia», disse Verstappen depois da sua vitória em Singapura.
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Será que o Verstappen ainda pode ganhar o campeonato de 2026?
Matematicamente, ainda é possível que o piloto da Oracle Red Bull Racing conquiste o Campeonato de Pilotos de 2026, mas para isso teria de vencer todas as corridas que faltam, enquanto Antonelli não pode somar mais de 50 pontos até ao final da época
Um caminho possível para o campeonato:
Corrida
EUA
Mexico
Brasil
Las Vegas
Quatar
Abu Dhabi
Total
Verstappen
25
25
25
25
25
25
371
Antonelli
0
2
8
8
6
6
370
Russell
15
15
18
18
15
18
337
Esta é a classificação dos pilotos de F1 após Singapura:
Posição
Piloto
Equipa
Pontos
1
Kimi Antonelli
Mercedes
340
2
George Russell
Mercedes
238
3
Lewis Hamilton
Ferrari
229
4
Max Verstappen
Red Bull
221
5
Charles Leclerc
Ferrari
215
6
Lando Norris
McLaren
201
7
Oscar Piastri
McLaren
138
8
Isack Hadjar
Red Bull
97
9
Liam Lawson
Racing Bulls
75
10
Pierre Gasly
Alpine
41
O Grande Prémio dos Estados Unidos é a próxima prova do calendário de F1 de 2026, no domingo, 25 de outubro, seguido de mais cinco corridas antes do fim da época.