Uma semana depois da vitória no Grande Prémio do Bahrein, na Malásia, Max Verstappen confirmou a sua forma com duas vitórias em Singapura, vencendo a corrida Sprint de sábado antes de conquistar o Grande Prémio de domingo.

Verstappen já soma oito pódios nos últimos 10 Grandes Prémios, sendo que apenas o líder do campeonato, Kimi Antonelli, registou mais pódios durante esse período.

A impressionante série de resultados do holandês começou na corrida em casa da Oracle Red Bull Racing , na Áustria. Já terminou em segundo ou terceiro seis vezes e conquistou duas vitórias, tendo as outras duas corridas terminado em desistências.

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Essas duas desistências foram compensadas pela consistência de Verstappen ao longo do resto da série, sendo a vitória em Singapura o exemplo mais recente.

01 Verstappen num fim de semana dominante em Singapura

Max Verstappen comemora uma vitória de ponta a ponta em Singapura © Getty Images/Red Bull Content Pool

Verstappen deu seguimento à sua vitória na corrida de sprint ao conquistar o Grande Prémio de Singapura pela primeira vez, com o tetracampeão mundial de F1 a liderar do início ao fim na sua 250.ª participação num Grande Prémio, alcançando assim a sua segunda vitória consecutiva em 2026.

O holandês partiu da pole position e segurou os adversários logo que as luzes se apagaram, antes de construir uma vantagem confortável, que nunca perdeu ao longo das 62 voltas do Circuito de Rua de Marina Bay. A vitória faz com que suba para o quarto lugar na classificação geral dos pilotos.

Ao refletir sobre o resultado, Verstappen disse: «É uma sensação incrível vencer finalmente aqui em Singapura. Já corremos aqui muitas vezes e houve algumas oportunidades perdidas, por isso, subir finalmente ao degrau mais alto é mesmo especial.»

«O carro esteve a funcionar bem durante todo o fim de semana e senti-me mesmo à vontade. Mantivemos um ritmo forte ao longo de toda a corrida e, embora tivesse de forçar um pouco por vezes para manter a vantagem, assim que fiquei com a pista livre consegui entrar mesmo no ritmo.»

Olhando para o resto da época, acrescentou: «Agora, vamos levá-lo corrida a corrida e tentar aproveitar ao máximo todas as oportunidades. O mais importante é continuarmos a divertir-nos e, com sorte, conseguiremos manter este ímpeto como equipa nas próximas corridas. Austin é um circuito muito diferente e bastante acidentado, por isso vamos ver como nos saímos quando lá chegarmos.»

02 Os números por trás da época de Verstappen

O Verstappen ainda tem hipóteses matemáticas de conquistar o título mundial © Getty Images/Red Bull Content Pool

Verstappen ocupa o quarto lugar na classificação de pilotos, a 119 pontos de Kimi Antonelli, que lidera a tabela. Tem o segundo maior número de pódios, com nove, só atrás de Antonelli, que tem 14. George Russell é o mais próximo do holandês, com oito.

Sem contar com os abandonos, a posição média de chegada de Verstappen é, neste momento, de 3,23, em comparação com os 2,69 de Antonelli. Desde o Grande Prémio da Áustria, excluindo os abandonos, a posição média de chegada de Verstappen é de 2,00, em comparação com os 3,60 de Antonelli.

03 O que a forma recente de Verstappen significa para o campeonato

Verstappen tem continuado a somar pontos nesta série de corridas recentes, enquanto a Red Bull continua a desenvolver o seu carro de 2026.

«Às vezes, tiramos um pouco de proveito dos azares dos outros. Também estamos a tentar maximizar ao máximo e, por vezes, talvez até a superar ligeiramente as expectativas. E isso é bom. É a única coisa que podemos fazer neste momento», disse Verstappen depois do Grande Prémio de Espanha, em meados de setembro.

Desde então, Verstappen subiu ao pódio no Azerbaijão, onde ficou a apenas 0,196 segundos do George Russell na bandeira axadrezada depois de ter reduzido a diferença nas últimas voltas, e venceu o GP do Bahrein e o GP de Singapura.

«Na verdade, já não temos nada a ganhar no campeonato, certo? Acho que o Kimi está a milhas de distância. Pessoalmente, não me importa se fico em segundo, terceiro ou quarto. Só quero divertir-me até ao fim, sabes, tentar conquistar o sucesso de cada dia», disse Verstappen depois da sua vitória em Singapura.

04 Será que o Verstappen ainda pode ganhar o campeonato de 2026?

Matematicamente, ainda é possível que o piloto da Oracle Red Bull Racing conquiste o Campeonato de Pilotos de 2026, mas para isso teria de vencer todas as corridas que faltam, enquanto Antonelli não pode somar mais de 50 pontos até ao final da época

Um caminho possível para o campeonato:

Corrida EUA Mexico Brasil Las Vegas Quatar Abu Dhabi Total Verstappen 25 25 25 25 25 25 371 Antonelli 0 2 8 8 6 6 370 Russell 15 15 18 18 15 18 337

Esta é a classificação dos pilotos de F1 após Singapura:

Posição Piloto Equipa Pontos 1 Kimi Antonelli Mercedes 340 2 George Russell Mercedes 238 3 Lewis Hamilton Ferrari 229 4 Max Verstappen Red Bull 221 5 Charles Leclerc Ferrari 215 6 Lando Norris McLaren 201 7 Oscar Piastri McLaren 138 8 Isack Hadjar Red Bull 97 9 Liam Lawson Racing Bulls 75 10 Pierre Gasly Alpine 41

O Grande Prémio dos Estados Unidos é a próxima prova do calendário de F1 de 2026, no domingo, 25 de outubro, seguido de mais cinco corridas antes do fim da época.