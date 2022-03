Christian Horner, CEO e diretor de equipa da Oracle Red Bull Racing, acrescentou: "A renovação de Max até 2028 é uma verdadeira declaração de intenções. O nosso objetivo imediato é repetir o título de campeão do mundial do Max, mas este acordo também demonstra que faz parte da planificação da equipa a longo prazo. Com a divisão da Red Bull Powertrains a trabalhar no novo regulamento de motores para 2026, queríamos assegurar que temos o melhor piloto da pista a conduzir esse carro."