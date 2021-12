Apertem os cintos, vai ser até à última curva! Max Verstappen parte para a última corrida desta louca temporada de Fórmula 1 na liderança do Mundial, após ter terminado o Grande Prémio da Arábia Saudita em segundo lugar. Foi o 17º pódio em 21 corridas na época para o piloto da Red Bull Racing Honda .

A estreia do Circuito Jeddah Corniche prometeu ação e fez de tudo para cumprir. Houve de tudo numa corrida propícia aos acidentes: duas bandeiras vermelhas, safety cars e inúmeros períodos de safety cars virtuais para remoção de detritos da pista. Ao todo, foram 2h15 repletas de loucura para vermos as 50 voltas concluídas.

A vitória em Jeddah, assim como a volta mais rápida da corrida, colocaram Lewis Hamilton em igualdade pontual com Verstappen no Mundial de pilotos. Apesar de ambos terem 369.5 pontos, a vantagem vai para o neerlandês. Visto que venceu mais provas nesta época (nove contra oito de Hamilton), Verstappen parte na liderança para aquela que será a última corrida da temporada, em Abu Dhabi , no próximo fim de semana.

O duelo da época entre Verstappen e Hamilton está prestes a chegar ao fim © Getty Images/Red Bull Content Pool

Verstappen até esteve na liderança em 31 das 50 voltas. No entanto, a chave da corrida esteve a 13 voltas do fim, num momento que ficará perpetuado na história da F1. Tudo aconteceu quando Verstappen foi admoestado com uma penalidade de 5 segundos, após os stewards considerarem que o piloto neerlandês saiu da pista depois da primeira curva para ganhar vantagem quando estava sob ataque de Hamilton.

Hamilton passou efetivamente para a liderança na última curva com 7 voltas para o fim. A juntar à penalização de 5 segundos, problemas com os pneus para Verstappen fizeram com que a diferença à chegada da bandeira axadrezada tenha ficado nos 11.825 segundos.

A Mercedes aumentou para 28 pontos a vantagem em relação à Red Bull Racing no Mundial de Construtores, para a qual contribuiu o terceiro lugar de Valterri Bottas, que 'roubou' o pódio a Esteban Ocon (Alpine) junto à meta.

"Esta equipa tem tido um trajeto fenomenal neste ano", salientou Christian Horner, chefe de equipa da Red Bull Racing Honda. "Ganhámos 10 corridas e pressionámos a Mercedes até à última prova. No que diz respeito ao Mundial de Construtores, estamos atrás e precisamos de um milagre para o vencer, mas ainda temos mais uma oportunidade para ganhar o título com o Max e faremos tudo o que conseguirmos", acrescentou.

Corrida de incidentes vale emoção até ao fim

Foi do terceiro lugar na grelha que Verstappen partiu no domingo, após um esforço excecional na qualificação ter terminado com um choque contra a parede na última curva. Assim, o piloto neerlandês partiu atrás de Hamilton e Bottas na corrida principal do fim de semana.

Numa corrida pautada por incidentes, o primeiro aconteceu na nona volta, quando Mick Schumacher (Haas) bateu e forçou a entrada da bandeira vermelha. No recomeço, Verstappen partiu na 'pole', devido às paragens na box de Hamilton e Bottas.

No entanto, engane-se quem pense que a corrida iria começar a fluir. Bastaram apenas quatro curvas para nova bandeira vermelha, na sequência de um acidente com vários carros. Após esta paragem, Verstappen já partiu em terceiro, atrás de Hamilton e Ocon, depois de terem considerado que forçou Hamilton a ter de evitar uma colisão.

As nove vitórias de Verstappen dão-lhe a liderança à beira da última prova © Getty Images/Red Bull Content Pool

Verstappen não se deixou ficar e voltou à liderança, onde esteve até ao incidente da 37ª volta. Após terem avisado o piloto neerlandês que teria de ceder o primeiro lugar a Hamilton, Verstappen abrandou e o britânico acabou por bater-lhe na traseira e danificar a asa. Ainda assim, ambos os carros evitaram danos que impedissem de prosseguir a corrida.

Sem desistir, Verstappen ainda voltou a ganhar a frente a Hamilton, mas o piloto da Mercedes conseguiu o primeiro posto a 7 voltas do fim, onde esteve até vislumbrar o xadrez. Apesar de ter sido votado como o Condutor do Dia, pelos fãs, Verstappen tinha muito a analisar após uma prova que teve mais incidentes do que muitas épocas completas.

"Aconteceram várias coisas com as quais não concordo totalmente, mas é o que é. Pelo menos, tentei dar tudo na pista. Não tinha a certeza se os pneus aguentariam até ao fim... Dei tudo o que tinha, mas não foi suficiente. A segunda posição deixa-me satisfeito e o campeonato decide-se na próxima semana", disse o piloto da Red Bull Racing Honda.

Verstappen guarda boas memórias de Abu Dhabi, onde venceu há 12 meses, e por isso mesmo sabe aquilo que terá de fazer no próximo fim de semana para se sagrar campeão. "Será decidido lá. Foi uma época de altos e baixos, tivemos bons e maus momentos. Agora partimos para a última corrida empatados em pontos, ou seja, basicamente como começámos a época. Vai ser emocionante", perspetivou.

Pérez infeliz, mas com melhor classificação de sempre

Sergio Pérez , colega de equipa de Verstappen, não conseguiu somar pontos, não por culpa própria, mas por ter batido após ver-se preso no meio de Charles Leclerc (Ferrari) e de Pierre Gasly (AlphaTauri), quando combatiam por posição. O Ferrari de Leclerc tocou no carro do mexicano, que acabou por colidir com a parede durante a 15ª volta. Terminou, assim, uma série de oito corridas consecutivas a pontuar para Pérez.

"Foi um incidente muito infeliz. Não havia muito que o Charles (Leclerc) pudesse ter feito. Enquanto fazíamos a curva, fui tocado por ele e infelizmente significou que tivemos o contacto", lamentou o piloto mexicano da Red Bull Racing Honda, que fica no quarto lugar do Mundial de Pilotos, a sua melhor classificação de sempre.

Sergio Pérez infeliz com saída precoce da corrida © Getty Images/Red Bull Content Pool

Corrida de duas faces para a AlphaTauri

Quem esteve alheio a toda a confusão desta corrida foi Pierre Gasly. O piloto da AlphaTauri começou e terminou precisamente na sexta posição. Apesar da frustração por ter ficado apenas a 0.002s de Pérez na qualificação e de um começo pouco positivo no domingo, o francês colocou-se à frente de Leclerc após o incidente de Pérez e conseguiu manter a nona posição no Mundial.

Menos fortuna teve Yuki Tsunoda - colega de Gasly - que começou em oitavo, mas cedo caiu para o 12º lugar. O nipónico foi ainda penalizado em 5 segundos por bater no carro de Sebastian Vettel e terminou em 14º.

Pierre Gasly constante na sexta posição © Getty Images/Red Bull Content Pool

Um sítio familiar 'diferente' para um final triunfante

É já no próximo fim de semana que termina a época de F1 mais longa de sempre. O United Arab Emirates será palco, a 12 de dezembro, do Grande Prémio de Abu Dhabi, com o circuito da Yas Marina a acolher a última prova da temporada pela 10ª vez em 13 anos desde que se estreou no calendário.

Ainda assim, as equipas e pilotos terão à espera uma configuração de pista à qual não estão habituados: entre as principais mudanças estão o corte de 273m ao comprimento do circuito (passa a 5.281km) e a adição de uma volta extra à corrida (são agora 58), o que deve melhorar a possibilidade de ultrapassagens, que têm sido historicamente complicadas.