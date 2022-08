Acelera pela Bélgica com Max Verstappen numa viagem de realidade virtual

Aperta o cinto. Com a ajuda de um simulador virtual, o piloto da Oracle Red Bull Racing prepara-se para tomar de assalto o Grande Prémio da Bélgica, de uma forma única.

Neste vídeo divertido onde reina a ficção, a ação começa na fábrica da Oracle Red Bull Racing e na Erena, a base para a equipa da Red Bull Racing's F1 Esport team.

Max Verstappen , também ele um ávido jogador de esports, aceita o desafio de ser testado em diferentes cenários antes de seguir para o clássico GP da Bélgica a 28 de agosto.

O desafio que Verstappen enfrenta é bem real: serpenteando 7 km pelas colinas e florestas das Ardenas, Spa é um surpreendente circuito de F1, bem à moda antiga.

Tudo a postos para colocar o pé no acelerador © Rob Smalley/Red Bull Content Pool Thierry Neuville e Guillaume de Mevius juntam-se à diversão © Tom Bergman/Red Bull Content Pool O ciclista belga Wout Van Aert corre ao lado de Verstappen © Tom Bergman/Red Bull Content Pool

Começando na linha de partida, os pilotos entram num vale profundo, passando pela famosa Eau Rouge e subindo as colinas belgas em direção aos cantos mais famosos do país como Rivage, Pouhon e Blanchimont, antes de descer até a uma sequência de curvas alternadas de uma paragem de autocarro Bus Stop e alcançarem a meta. Este é o circuito mais longo do calendário da F1 e um retrocesso à era de Jackie Stewart e Niki Lauda. A lista de vários vencedores no circuito parece um "quem é quem" dos gigantes do desporto: Schumacher, Senna, Raikkönen, Hamilton e Vettel.

Verstappen, nascido na Bélgica, tem vencido em Spa desde antes mesmo de entrar na F1. Desde então, o piloto subiu ao pódio três vezes neste circuito, incluindo o ano passado, embora tenha enfrentado uma chuva torrencial.

Descobre os bastidores de From Sim to Reality no vídeo abaixo:

11 min From sim to reality: Os bastidores

Este ano, Verstappen não deixou nada ao acaso. Antes de correr por um dos circuitos mais icónicos do mundo, o atleta e prontificou-se a superar desafios simulados com algumas das maiores estrelas do desporto do país anfitrião.

Com curvas apertadas, contra-curvas alternadas e uma velocidade fora de série, Spa exige controlo de precisão, e por isso mesmo Verstappen começa a simulação ao colocar-se à prova com um drift numa pedreira. No mundo dos jogos, ele precisa evitar a dinamite, explodir as rochas ao seu redor, e no mundo real, ele precisa de precisão, velocidade e nervos de aço.

Spa tem tudo a ver com longas subidas e testa a resistência do pilotos, e quem tem mais resistência do que um ciclista do Tour de France? Sim, leste bem. A superestrela Wout van Aert está à disposição para colocar Verstappen à prova e participar de um pit stop

Max também correrá na floresta. Por isso, o piloto enfrentou o desafio extra lançado pelo piloto do WRC Thierry Neuville , enquanto Guillaume de Mevius se oferece como rival numa corrida amistosa de buggy pelas árvores.

Rising star: Wout van Aert takes on the stunning Spa-Francorchamps circuit © Kristof Ramon/Red Bull Content Pool Dakar Rally ace Guillaume De Mevius © Art Eugenio/Red Bull Content Pool Five-time WRC runner-up, Thierry Neuville © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Vibra com a ação em "From Sim to Reality" aqui , enquanto aceleramos e aguardamos o retorno da Fórmula 1 e o magnífico Grande Prémio da Bélgica, já no próximo Domingo.