Meixinha Vencedor Red Bull FrancaMente 2026
© Pluma
MC Battle

Meixinha é o campeão nacional do Red Bull FrancaMente 2026

O Meixinha dominou a cidade invicta e conquistou a coroa do Red Bull Francamente no Coliseu Box.
Escrito por Raquel Figueiredo
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Red Bull FrancaMente 2026

O Red Bull FrancaMente está de volta para a quinta edição — mais intenso, mais criativo e mais forte do que nunca.

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A grande Final Nacional do Red Bull FrancaMente aconteceu sábado, dia 14 de Março, no Coliseu Box, no Porto. Meixinha foi o grande vencedor da noite. O MC do norte conquistou o júri composto por Mundo Segundo, Deau e Real Punch com punchlines de outro mundo, derrotando o Melro.
Caí há dois anos, mas prometi que este era meu. É um orgulho
Meixinha
Pelo caminho, Meixinha derrotou Vizzy, Flays e carimbou o acesso à final com chave de ouro, derrotando SPRocha, antigo campeão e um dos favoritos ao troféu, numa batalha de alta intensidade que foi a terceiro round e roubou a noite.
Em declaração exclusiva, o MC partilhou a emoção de conquistar o título.
"Sempre foi um sonho meu... Todas as horas de viagem. A malta não sabe que trabalho fora, não consigo estar sempre nas batalhas, mas pelo menos quatro ou cinco horas por dia eu rimava. Caí há dois anos, prometi que este ia ser o meu ano e é um orgulho imenso", disse o Campeão após o evento.
Vencedor Red Bull FrancaMente

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