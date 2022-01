DJ

nascida na Austrália e residente em Londres, tem uma abordagem multidisciplinar do som. A sua label Coconut Beats é um tesouro de texturas, gravações de som e samples recolhidos de todos os cantos do mundo. Be Good de 2017 é um dos seus primeiros lançamentos na label: um hino psicadélico que se baseia em camadas de percussão, vocais suaves e um baixo distorcido.