Experimenta estes exercícios de peso corporal para um super treino do core

Há um equívoco comum relacionado com os treinos básicos que Mohsin Khan costuma encontrar.

A maioria considera que é uma rotina que se concentra principalmente no abdómen, em vez de toda a zona mediana que inclui outros componentes, como a pelve, a parte inferior das costas e os músculos dos glúteos. Mohsin acredita que é importante ver para além do abdómen e apenas os abdominais enquanto se trabalha o core.

Khan considera o core a unidade motora que dá a partida a todo o corpo, semelhante ao que o pé faz para dar início a uma pedalada numa bicicleta. Considera os treinos básicos uma parte essencial de uma rotina de preparação física, e que, por sua vez, torna outras atividades mais fáceis; um pensamento partilhado por Hima Chetri e Pankaj Rawat .

Cada um destes atletas deu os primeiros passos no mundo do fitness durante a última década, mas hoje têm carreiras de sucesso como instrutores e influenciadores de social media. Enquanto Khan e Rawat também têm experiência em culturismo profissional, Chetri começou a correr antes de começar o treino de força para trabalhar uma região lombar que a ajudou a ter um melhor desempenho em corridas longas. Além de ajudar o corpo como um todo, Rawat acredita que o treino básico também leva a um melhor equilíbrio e estabilidade nas atividades diárias.

Aqui, os três escolhem os seus treinos favoritos para fortalecer o core.

Hima Chetri

Crunches: Deita-te de costas com os joelhos dobrados e coloca as mãos atrás da cabeça. Traz o queixo em direção ao peito e puxa o abdómen. Agora levanta os ombros do chão e segura o corpo numa posição curvada. Regressa lentamente à posição inicial enquanto inspiras e repete.

Pranchas: fica de joelhos e mãos no chão, com as mãos e as pernas alinhadas com a anca. Agora, inclina-te para a frente e apoia o corpo nos antebraços. Estica as pernas até ficares na ponta dos pés e mantém o corpo reto enquanto olhas para a frente. Mantém a posição o maior tempo possível e aumenta gradualmente o tempo à medida que te sentires confortável com a postura.

Levantamento de pernas: Deita-te de costas com os braços ao lado do corpo. Agora, levanta as pernas a partir da anca sem dobrar os joelhos e tenta formar um ângulo reto com o corpo. Baixa gradualmente as pernas até à posição inicial, até que estejam um pouco acima do chão e, em seguida, levanta-as novamente.

Mohsin Khan

Dead lift: coloca a barra perto da tua canela. Dobra para trás e segura a barra em vez de te inclinares para a frente de modo a que o teu corpo forme uma posição de ângulo agudo. Agora inspira profundamente e preenche o teu núcleo com ar comprimido, mantendo todo o corpo firme. Em vez de levantares a barra com as mãos, movimenta a anca para a frente e levanta a barra, de modo a que te desloques de forma reta enquanto manténs a linha de gravidade.

Hiperextensão: vais precisar de um banco para este exercício. Deita-te de bruços no banco com as ancas próximas ao final, os calcanhares travados e a parte superior do corpo pendurada para fora do banco. Coloca os braços sobre o peito e levanta a parte superior do corpo até que todo o teu corpo forme uma linha reta do calcanhar à cabeça. Em seguida, volta à posição inicial e repete. Podes realizar o mesmo exercício sem um banco, deitando-te no chão e levantando a parte superior do corpo enquanto for confortável.

Agachamento: fica de pé com as pernas ligeiramente abertas e as mãos ao lado do corpo. Agora dobra-te movendo os glúteos para trás numa posição sentada, com o peso a mudar para os calcanhares; ao mesmo tempo, abre o peito e levanta as mãos diretamente à tua frente. Empurra com o calcanhar, baixa os braços e endireita o corpo.

Pankaj Rawat

Dead Bug: Deita-te de costas e estende os braços em direção ao teto. Levanta as pernas com os joelhos dobrados a 90 °. Baixa o braço direito e a perna esquerda simultaneamente até que estejam um pouco acima do chão e, em seguida, volta à posição inicial. Agora faz o mesmo com os membros opostos.

Barco: Senta-te no chão com os joelhos dobrados. Agora inclina-te um pouco para trás, mantendo as costas direitas, e mantém os braços à tua frente enquanto levantas os pés do chão com as pernas juntas. Se for confortável, estende as pernas até que fiquem esticadas, de modo a que o teu corpo forme um V. Também podes levantar os braços e abrir as pernas para dificultar o aperto.