Queres melhorar o teu jogo no FC 27? Aqui estão 11 criadores a seguir

O EA Sports FC 27 é um jogo complexo e vai ser lançado muito conteúdo novo no jogo ao longo dos próximos 12 meses. Com a ajuda dos melhores criadores de conteúdo do FC 27, vais conseguir melhorar as tuas habilidades, aprender os meandros do jogo e divertir-te ao longo do caminho. Aqui estão 11 dos melhores criadores de conteúdo do FC 27 a seguir, que abordam o Ultimate Team, dicas de jogabilidade, o Modo Carreira e muito mais.

01 Angry Ginge – Aberturas de pacotes, modo Carreira e muita personalidade

Morgan «Angry Ginge» Burtwhistle é um dos reis do streaming no Reino Unido. Embora o seu conteúdo vá além do FC 27, este é uma parte essencial do que ele joga nas transmissões e dos vídeos que publica no YouTube.

O Red Bull Original Red Bull Energy Drink Saber mais

No seu canal AngryGinge 2.0, publica aberturas de pacotes no Ultimate Team e vídeos do modo Carreira no Manchester United. Lá, os vídeos são editados para que só vejas as melhores partes. Se quiseres vê-lo a jogar na íntegra, podes acompanhar as suas transmissões no Twitch ou visitar o canal GingeLive no YouTube . Quer se trate de colaborações com outros criadores do Reino Unido ou de outras ideias divertidas, o seu conteúdo do FC 27 continuará a ser lançado ao longo da época de futebol.

02 Tekkz – Aprende com um dos melhores profissionais de FC de sempre

O Tekkz é um dos melhores jogadores profissionais do FC 27 de sempre e uma estrela da RBLZ Gaming. Ele consegue fazer coisas no campo de futebol virtual que muito poucas outras pessoas conseguem, por isso é a escolha perfeita se estiveres à procura de dicas para melhorar as tuas habilidades.

Embora seja divertido vê-lo a exibir as suas habilidades em vídeos onde joga durante horas a fio até perder, ou a ganhar todos os 20 jogos do Champions com uma equipa de bronze, são os seus vídeos de dicas que são os mais úteis. Nas suas demonstrações de táticas, ele explica que formações usa, que táticas ajudam, que funções os jogadores devem desempenhar e até quais são os melhores jogadores para cada posição. Se pegares em algumas das dicas dele e tentares aplicá-las no teu próprio jogo, vais subir as divisões do Rivals num instante.

03 Mike LaBelle – dicas e tutoriais de FUT de um ex-profissional

O Mike LaBelle é um ex-jogador profissional que vem a criar conteúdo sobre o FIFA e o EA FC há quase duas décadas. Campeão internacional, o LaBelle já competiu em alguns dos maiores eventos e também trabalhou como analista e comentador, o que lhe deu muita experiência tanto a jogar como a explicar o jogo.

Hoje em dia, o LaBelle aproveita a sua experiência competitiva para produzir conteúdo divertido sobre o FC, especialmente em torno do Ultimate Team. O canal dele no YouTube tem mais de 300 000 subscritores, e os vídeos mais recentes incluem classificações de jogadores, listas de níveis e conteúdo sobre o Ultimate Team.

04 Docks – Um criador de destaque no Modo Carreira

Embora o Ultimate Team seja o modo mais jogado no FC 27 e o mais popular no que diz respeito a conteúdo nas redes sociais, destaca-se um excelente criador do Modo Carreira. Este ano, o Docks assumiu o cargo de treinador do Coventry City FC, uma das equipas menos favoritas da Premier League, com o objetivo de conquistar o título o mais depressa possível.

O conteúdo dele no Modo Carreira é excelente porque ele aprofunda bastante o tema. Ele não opta pelo caminho mais fácil, comprando os melhores jogadores e contando com aquisições financeiras para o salvar; concentra-se no desenvolvimento dos jogadores e no crescimento de uma academia de jovens de alta qualidade. Isso não só resulta em conteúdo envolvente, como também te mostra como tirar o máximo partido da tua própria experiência no Modo Carreira. Se te deres tempo, vais descobrir que há muita profundidade neste modo do jogo, que muitas vezes é esquecido.

05 BorasLegend – Road to Glory e tutoriais de jogabilidade profissional

O BorasLegend, cujo nome verdadeiro é Ivan Lapanje, é um criador sueco e ex-jogador profissional que faz parte do cenário competitivo desde 2013. Ganhou o seu primeiro título importante no FIFA 13 Virgin Gaming FIFA Challenge, em Las Vegas, e passou a representar equipas como os Copenhagen Wolves, o Hashtag United e o Futbolist.

Agora criador de conteúdo a tempo inteiro, a experiência profissional do BorasLegend dá-lhe muita credibilidade. Ele já está a fazer transmissões do FC 27, com as transmissões recentes focadas no «Road to Glory», incluindo alguns tutoriais detalhados de jogabilidade, como o de defesa que viste acima.

06 AJ3 – A lenda do «Squad Builder Showdowns»

O AJ3 é um dos criadores mais antigos no mundo do EA Sports FC. Ficou conhecido com a melhor série de colaborações do FC no YouTube, o «Squad Builder Showdown», que continua até hoje.

No SBSD, dois criadores competem num desafio de montagem de equipas e de jogabilidade. Dividindo as suas equipas em secções, o Andy e o convidado escrevem no quadro branco (ou num pedaço de papel, para grande desagrado do AJ3) quem acham que o adversário vai querer na equipa. Se acertarem, esse jogador é substituído por um de bronze. Assim que as equipas estiverem completas, jogam uma partida um contra o outro, com jogadores a serem descartados ao longo do jogo.

É uma ideia divertida e simples que resistiu ao teste do tempo, passando por escolhas do LB, pelo Kante do TOTY, por vários convidados e por partidas. O AJ3 também participa noutras séries e tem os seus próprios vídeos do «Road to Glory»; mas o SBSD é o grande destaque do canal do FC 27 no YouTube.

07 Bateson 87 – O rei das aberturas de pacotes

O Bateson, outro veterano do mundo do FIFA e do FC, tem um catálogo enorme de conteúdos interessantes, desde análises de jogadores a séries RTG, passando por dicas e truques. No entanto, é conhecido por uma coisa: o rei das aberturas de pacotes.

Se gostas de ver alguém a gastar milhares de dólares em pacotes, a conseguir todos os melhores jogadores e a fazer coisas no jogo com que só podes sonhar, então ele é a pessoa a seguir.

08 Redlac – Vídeos imperdíveis sobre como os profissionais fazem

O Redlac é outro jogador da RBLZ que publica conteúdo genuinamente útil para os jogadores do FC 27. Embora não publique vídeos diariamente como o Bateson e outros streamers, os vídeos dele são imperdíveis quando são lançados. Para começares o FC 27 com o pé direito, dá uma olhadela no vídeo dele sobre as melhores configurações do FC 27. Vai ajudar-te a simplificar os controlos do jogo, a mantê-lo a funcionar sem problemas, a conhecer a melhor câmara a usar e, com sorte, a melhorar no jogo.

09 Nepenthez - Análise diária dos conteúdos mais recentes do FC

O Nepenthez traz duas coisas ao mundo do FC 27. Primeiro, ele faz uma análise mais séria e aprofundada do jogo da EA Sports, levando-te a refletir sobre como aproveitar ao máximo o teu tempo no jogo e sobre o estado atual do jogo.

Além disso, é um ótimo sítio para ficares a par das últimas novidades do jogo. Todos os dias, às 17h UTC, ele lança um vídeo que aborda tudo o que foi adicionado ao jogo nesse dia. Os novos SBCs e Evoluções são bons? Consegues obter novos itens de jogador fixes através dos Objetivos? Ele faz grande parte do trabalho por ti, analisando de perto o fluxo constante de conteúdo que chega ao jogo. Se o teu tempo no FC 27 é valioso e limitado, o Nepenthez é o melhor criador de conteúdo para seguires.

10 ZwebackHD – Humor único e algo para todos

O Zweback tem algo para todos os gostos. O seu conteúdo centra-se em transmissões do Ultimate Team e num RTG de longa duração, mas a sua personalidade torna-os diferentes de tudo o resto nas redes sociais.

Ele é excelente no jogo, por isso é ótimo para dar dicas sobre como melhorar no FC 27, mas também tem uma personalidade excêntrica. Os seus vídeos «Road to Glory» estão cheios de humor pateta, memes e comemorações das mais originais. Ele também se concentra no que mais gosta no futebol. Em vez de encher as suas equipas com jogadores «meta» como a Claudia Pina, usa sempre jogadores relativamente desconhecidos de quem gosta na vida real. O seu amor pelo Bayern de Munique e, em menor medida, por clubes como o Arsenal, está na vanguarda do conteúdo que cria, o que garante que os seus vídeos se destaquem de todas as outras séries de RTG na Internet.

11 TheFutAccountant - Como funciona o comércio no FUT

Nos últimos anos, as trocas tornaram-se uma parte importante do Ultimate Team. Como as moedas são mais difíceis de conseguir do que nos tempos do FIFA, tens de ser esperto no mercado para aumentar o teu saldo de moedas. Existem especialistas em trocas nas redes sociais e em servidores do Discord aos quais podes pagar para aderir, mas o TheFutAccountant é um criador fantástico a seguir se quiseres aprender mais sobre o mercado.

Embora ele publique vídeos sobre novos SBCs para completar e pacotes que vale a pena comprar, as suas atualizações sobre o mercado, que analisam as tendências atuais, são realmente úteis. Para dicas ainda mais aprofundadas, podes ver as suas transmissões no Twitch e no YouTube. Ao compreenderes melhor como funciona o Ultimate Team do FC 27, vais conseguir ganhar mais moedas e, consequentemente, formar uma equipa melhor.

Há imensos criadores de conteúdo do FC 27 para seguires no YouTube, Twitch, TikTok e outras plataformas de redes sociais. Se encontrares os teus favoritos, vais ter anos de conteúdo fantástico para veres.