14 dos melhores filmes de gaming para veres agora!

Por muito que queiramos, não é possível jogar videojogos a todas as horas do dia. Ocasionalmente, é preciso um pouco de descanso - e seria sensato preenchê-lo com um destes documentários dignos de serem consumidos em excesso.

Por isso, fomos buscar ao arquivo da Red Bull TV uma lista de filmes que colocam os jogos na linha da frente. O melhor de tudo é que nem precisas de sair desta página para os encontrares.

1. Game Loading

Este documentário revelador, que acompanha os criadores independentes de todo o mundo, investiga a fundo as histórias da vida real que estão na origem de alguns destes títulos únicos, incluindo That Dragon, Cancer, um título imersivo de Ryan e Amy Green que conta a batalha do filho de quatro anos contra o cancro, através de um jogo de aventura de apontar e clicar que capta os seus altos e baixos. Abrange também o lado mais obscuro da indústria, incluindo as tácticas infelizes utilizadas pelos "clonadores" que roubam jogos inteiros antes de os criadores terem tido a oportunidade de criar direitos de autor.

2. Against the Odds

1 h 21 min Against the Odds A jornada de cinco jogadores e um treinador de Dota que competiram pelo maior prémio nos esports dois meses depois de se juntarem.

Traçando o maior conto de fadas da história dos desportos electrónicos, Against the Odds é um olhar de acesso total sobre como a Team OG regressou do fundo do poço para vencer o The International 18. Entrando no evento com uma equipa que nunca tinha jogado junta, incluindo um ex-treinador recrutado à última da hora, e sem qualquer hipótese, tanto por parte dos jogadores como dos fãs, esta equipa desorganizada de Dota 2 acabou por arrecadar o maior prémio de todos de forma impressionante, desafiando as expectativas enquanto se divertia pelo caminho. Boa sorte para tirar esse sorriso que está prestes a ser estampado na tua cara.

3. The Ripple Effect

26 min Atari Nolan Bushnell changes global entertainment with his invention of an electronic, monochrome square ball.

Podes não conhecer pelo nome, mas terás já sentido com certeza a influência de Nolan Bushnell, fundador da Atari e divindade dos jogos de arcade. Em parte da série The Ripple Effect da Red Bull, que examina os empresários que mudaram a cultura jovem para sempre, reúnem-se com Nolan em pessoa para falar sobre como este combinou a sua experiência em parques de diversões com conhecimentos de eletrónica, de forma a criar o Pong. Sim, o Pong! Revisitando os seus humildes começos, depois a Pongmania, antes da sua saída da empresa e do desgraçado crash dos jogos de 1983, este episódio é obrigatório ver para qualquer nerd da cultura pop.

4. Esports Unfold

8 min Conhece o verdadeiro JerAx Jesse 'JerAx' Vainikka dedicou a sua vida ao Dota, mas está a tentar perceber as suas prioridades fora do jogo.

É certo que os vês no Twitch, mas o que sabes realmente sobre os teus jogadores favoritos? Esta produção brilhante oferece uma visão interna das vidas e histórias de fundo dos maiores nomes dos desportos electrónicos longe das arenas lotadas, passando tempo com as estrelas nos seus ambientes domésticos, juntamente com aqueles que lhes são mais próximos. Os entrevistados até agora incluem Topson e JerAx, da OG, e o ex-campeão mundial de FIFA Agge. Os episódios são filmados com dedicação e são, por si só, pequenas obras-primas.

5. Wreck or Get Rekt

43 min Wreck or Get Rekt Rivais preparam-se para se defrontar num frente a frente

Se achavas que a conversa fiada entre as personagens de Street Fighter era um pouco exagerada, experimenta a luta verbal entre os americanos ThatDemoGuy e Quinton, dois jogadores de jogos de luta rivais que competem pelo direito de se gabarem neste filme e não têm vergonha de o expressar. A um mundo de distância das arenas lotadas do Red Bull Kumite, os seus confrontos têm lugar em salas fechadas e turbulentas, levando o jogo de volta às suas raízes de arcade.

6. Diggin' in the Carts

15 min A Ascensão da VGM Explora as origens da música de videojogos japoneses e a sua influência na música contemporânea.

Caso tenhas vivido numa caverna e não conheças o Guile's Theme de Yoko Shimomura (um sucesso absoluto), saberás que nenhuma nação teve um impacto maior na música de videojogos do que o Japão. Composta por seis episódios curtos, mas bons, esta série é uma carta de amor ao país e à sua influência na música de videojogos, falando com algumas grandes mentes sobre os jogos, géneros, audiências e tecnologia de antigamente que moldaram a forma como jogamos. É um especial 8-bit.

7. The Art of Street Fighting

49 min The Art of Street Fighting Os melhores jogadores de Street Fighter V do mundo preparam-se para dar tudo por tudo no Red Bull Kumite.

Mais um para os fãs da Capcom, The Art of Street Fighting é um filme fascinante sobre os maiores jogadores da cena atual de Street Fighter V. Falando com jogadores como Luffy, Xiao Hai, Tokido, Gamerbee e, claro, a própria Besta, Diago, enquanto se preparam para o Red Bull Kumite, o filme expõe as dificuldades físicas e mentais, as rivalidades, as injustiças internas (por exemplo, a provocação de NuckleDu) e o que é preciso para ser um dos melhores do mundo.

8. Conquest Road Trip

7 min Philadelphia Anakin and Snake Eyez are taking a road trip to hit up a few of the Red Bull Conquest qualifiers.

Por vezes, o que importa não é o destino, mas sim a viagem. Por isso, para se juntarem à Red Bull Conquest, a série de jogos de luta regional mais importante da América, os jogadores profissionais Anakin e Snake Eyez embarcaram numa viagem por várias cidades dos EUA, parando em comunidades locais de jogos de luta pelo caminho e encontrando-se com os jogadores no terreno. E não, eles não encontraram nenhum bisonte...

9. Cultivation

Os desafios e os jogos andam de mãos dadas, mas o que é que acontece quando esses desafios acontecem longe do ecrã? Em 2015, Leffen, um profissional sueco de Super Smash Bros. Melee, viu ser-lhe negada a entrada nos EUA depois de as autoridades terem alegado que o jogo não era um desporto oficial. Na altura, para o número dois do mundo, foi um revés monumental para a sua carreira. A segunda temporada de Cultivation segue o longo caminho de Leffen para recuperar o seu lugar na maior mesa de jogo.

10. Gaming The Real World

Poderá o Minecraft mudar o mundo? Esta é a principal questão deste documentário extremamente inteligente que examina a forma como uma série de jogadores e programadores visionários estão a utilizar o jogo de vídeo para impactar cidades reais. Transformando áreas anteriormente habitáveis e dando forma às ruas do futuro, este documentário prova o quão valioso pode ser o desenvolvimento de jogos. Confia em nós, vais gostar.

11. Screenland

22 min Dilema de um Sonhador Entra no mundo dos sonhos da realidade virtual.

O co-criador de Doom a fazer jogos para os seus filhos? Check. Arqueólogos de arcade a tirar as teias de aranha do hardware antigo? Podes crer. Colaboração entre um célebre autor de livros eróticos e um programador independente? Sim, também está incluído. Independentemente da subcultura dos jogos, se for peculiar e interessante, é provável que tenha sido desenterrada pelos criadores de Screenland para esta espetacular série de nove episódios.

12. Part of the Game

Tal é a forma como a tecnologia online ligou o mundo dos jogos - ou homogeneizou, dependendo da forma como o encaramos - é demasiado fácil perder de vista as comunidades e tribos de jogos em cidades específicas e o papel que a indústria desempenha a nível social. Esta série faz as malas e parte para destinos em todo o mundo, incluindo São Paulo e Istambul, para ver que jogos prosperam em determinadas áreas e que impacto têm. Um poderoso lembrete da ligação física que os jogos nos proporcionam.

13. Prism

3 min Dan, the gamer with a bionic arm Meet Daniel Melville, the gamer with a bionic arm that he customises with the help of a 3D printer.

Se olharmos para além dos franchises de milhares de milhões de dólares e do mundo vistoso dos desportos electrónicos, podemos descobrir uma série de verdadeiros heróis de gaming. Basta pensar em Daniel Melville, um jogador com um braço protético inspirado numa personagem de Deus Ex; ou em Mia Stellberg, uma psicóloga desportiva que ajuda os jogadores profissionais a lidar com a pressão mental para darem o seu melhor. Ambas as figuras foram brilhantemente descritas nesta minissérie documental Prism, já disponível.

14. Levels

12 min Os bastidores de Cuphead Conhece os criadores de Cuphead, um dos jogos do ano de 2017 que foi desenvolvido completamente a partir de casa.

Desde a razão pela qual o mundo se apaixonou pelo belíssimo Monument Valley até à exploração dos valores super progressivos por detrás do estúdio indie Motion Twin, criador do jogo de plataformas Dead Cells, esta série de seis episódios revela até que ponto os criadores se dedicam à sua arte, descobrindo aqueles que se sacrificaram pela sua arte e porque é que isso é importante. Irá fazer com que tenhas um novo respeito pelo humilde pixel.