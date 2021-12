Os melhores presentes para um surfista

Sejamos honestos, surfistas são seres difíceis de agradar no que toca a presentes. Entrar numa loja de surf e sair com o presente certo pode ser um verdadeiro desafio. Mas, nada temam. Nós estamos aqui para ajudar. Estes são os melhores presentes que se pode dar a um(a) surfista:

Sejamos honestos, surfistas são seres difíceis de agradar no que toca a presentes. Entrar numa loja de surf e sair com o presente certo pode ser um verdadeiro desafio. Mas, nada temam. Nós estamos aqui para ajudar. Estes são os melhores presentes que se pode dar a um(a) surfista:

Sejamos honestos, surfistas são seres difíceis de agradar no que toca a presentes. Entrar numa loja de surf e sair com o presente certo pode ser um verdadeiro desafio. Mas, nada temam. Nós estamos aqui para ajudar. Estes são os melhores presentes que se pode dar a um(a) surfista:

Ok, as publicações impressas estão a morrer. E sim, tudo o que podes querer saber sobre surf está disponível à distância de um clique na internet. Mas não, as revistas de surf não são obsoletas. Mesmo que ter uma subscrição não seja tão desejado quanto nos anos 90, ainda é seguro dizer que este é um presente que qualquer surfista irá gostar. O motivo? A internet não serve para aquelas manhãs de domingo num destino remoto ou para um longo voo de avião.

Ok, as publicações impressas estão a morrer. E sim, tudo o que podes querer saber sobre surf está disponível à distância de um clique na internet. Mas não, as revistas de surf não são obsoletas. Mesmo que ter uma subscrição não seja tão desejado quanto nos anos 90, ainda é seguro dizer que este é um presente que qualquer surfista irá gostar. O motivo? A internet não serve para aquelas manhãs de domingo num destino remoto ou para um longo voo de avião.

Ok, as publicações impressas estão a morrer. E sim, tudo o que podes querer saber sobre surf está disponível à distância de um clique na internet. Mas não, as revistas de surf não são obsoletas. Mesmo que ter uma subscrição não seja tão desejado quanto nos anos 90, ainda é seguro dizer que este é um presente que qualquer surfista irá gostar. O motivo? A internet não serve para aquelas manhãs de domingo num destino remoto ou para um longo voo de avião.

Pretendes gastar um pouco mais? Põe a ideia da prancha de lado e oferece novas experiências! Isto não garante, que ele/a descubra um spot secreto nos confins da Indonésia, mas é muito difícil encontrar um surfista que não fique feliz com a ideia de embarcar numa trip. Seja para onde for.

Pretendes gastar um pouco mais? Põe a ideia da prancha de lado e oferece novas experiências! Isto não garante, que ele/a descubra um spot secreto nos confins da Indonésia, mas é muito difícil encontrar um surfista que não fique feliz com a ideia de embarcar numa trip. Seja para onde for.

Pretendes gastar um pouco mais? Põe a ideia da prancha de lado e oferece novas experiências! Isto não garante, que ele/a descubra um spot secreto nos confins da Indonésia, mas é muito difícil encontrar um surfista que não fique feliz com a ideia de embarcar numa trip. Seja para onde for.