Miguel Oliveira: "Quero tirar o máximo partido do meu potencial"

Com a nova temporada do MotoGP cada vez mais perto de começar, a Red Bull KTM Factory Racing e a Tech3 KTM Factory Racing apresentaram as respetivas equipas e motas nesta quinta-feira. Nesta que será a sua sexta época no Mundial, a construtora irá levar para competição as novas RC16. Miguel Oliveira, Brad Binder, Raul Fernandez e Remy Gardner partem em busca de conquistas para uma época em que a KTM pretende continuar a sentir o sabor do triunfo em corridas.

"Nunca corremos sozinhos. Corremos pela nossa equipa, corremos pela nossa família, corremos pelo nosso país. Está na hora", foram as palavras de Miguel Oliveira, partilhadas nas redes sociais, a perspetivar a temporada que aí vem. O piloto português parte para o quarto ano de MotoGP, no qual conta com três vitórias com as cores da KTM.

Uma das principais metas da construtora para 2022 é repetir o feito do ano passado, no qual conseguiu ter os dois pilotos a ganhar, pelo menos, um Grande Prémio cada - foi apenas uma de três equipas a consegui-lo.

O piloto português de 27 anos salientou a evolução da equipa na época passada. "No último ano demos um enorme passo em frente em quatro corridas com a conquista de três pódios e uma vitória", disse em entrevista, durante a apresentação oficial da equipa.

No entanto, Miguel Oliveira reconheceu as dificuldades pelas quais passou, principalmente com a lesão que contraiu no pulso: "Depois, com a lesão na segunda metade da época, as corridas tornaram-se muito difíceis: foi definitivamente uma curva de aprendizagem para mim."

Para 2022, o objetivo está vincado: ser mais consistente. O 'Falcão' considera que caso consiga somar pontos em todas as provas estará mais perto de conseguir ter uma palavra a dizer na parte cimeira da tabela. "Faltou-me consistência e obviamente que gostava de melhorar isso nesta temporada. Nunca é fácil ir ao limite e ao mesmo tempo pensar em acabar a corrida. Diria que se tivesse sido capaz de somar pontos em todas as provas, no final do campeonato o resultado poderia ter sido diferente", acredita.

"Agora quero tirar o máximo partido do meu potencial, da mota e de toda a equipa, para transformar isso em resultados." É este o estado de espírito com que o português parte prepara a temporada que se avizinha e, assim, conseguir superar o 14º lugar geral alcançado em 2021.

"Agora a meta é sermos consistentes todos os fins de semana, entrar no top cinco e lutar pelo pódio na classificação final. Sei que a fasquia está alta porque os outros construtores também têm ambições, mas nós estamos fortes: temos a equipa, a base, a mota e os pilotos", salientou Pit Beirer, diretor da KTM.

A construtora conta com um novo diretor geral para 2022, mais precisamente o italiano Francesco Guidotti. "É sempre importante fazer melhor do que no ano passado. Para isso precisamos de resultados mais consistentes. Desenvolvemos a mota para fazer os pilotos mais felizes, para terem a confiança e atingirem esses resultados. Eles têm 2/3 anos de experiência nesta categoria, então é o momento exato para a usarem. Já ganharam algumas corridas, a habilidade e potencial estão lá, então temos de vê-los mais regularmente", analisou.

Com mais testes de pré-época já na próxima semana, a decorrer na Malásia, a temporada oficial arranca a todo o gás a 6 de março, em Losail, no Qatar. Ao todo, serão 21 provas numa época que se perspetiva longa. O Autódromo do Algarve irá ser palco do Grande Prémio de Portugal, com Miguel Oliveira e companhia a acelerar no asfalto luso no fim de semana de 24 de abril.