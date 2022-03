Miguel Oliveira: os números que fazem o Falcão voar no MotoGP

Miguel Oliveira voou bem alto para a vitória no Grande Prémio da Indonésia - no passado domingo -, a segunda prova de 2022 do MotoGP e a primeira conquista do piloto português na temporada. O Falcão tem construído o seu caminho entre a elite do desporto motorizado e cada vez mais é sinónimo de corridas inesquecíveis. O triunfo nesta fase ainda precoce da época surge como um bom presságio para todas as provas que ainda faltam realizar. Por isso mesmo, tens aqui alguns números que marcam a carreira do Miguel Oliveira.

4

A vitória inesquecível do Miguel Oliveira no GP da Indonésia, no passado domingo, representou o quarto triunfo do piloto português na categoria principal do MotoGP. Antes de festejar no Circuito Internacional de Mandalika, o Falcão já tinha também conquistado o GP da Estíria (2020), o GP de Portugal (2020) e o GP da Catalunha (2021). Curiosamente, esta foi a vitória que conseguiu mais cedo numa temporada. Sinal de que será um ano cheio de celebrações?

6

O número de pódios alcançados por Miguel Oliveira na elite do desporto motorizado. O primeiro foi precisamente também o triunfo inicial do português no MotoGP: GP da Estíria, em 2020. Para além das quatro vitórias que já colecionou, Miguel Oliveira subiu também ao pódio graças aos segundos lugares no GP de Itália e da Alemanha, em 2021.

1

Miguel Oliveira tem uma pole-position conquistada até ao momento na categoria principal do MotoGP. Onde aconteceu? Pois bem, foi precisamente em Portugal. O piloto natural de Almada arrancou em primeiro lugar da grelha de partida do GP de Portugal de 2020, no Autódromo do Algarve. A pole-position fez-se sentir, pois o Falcão acabou por vencer a corrida.

5

Esta é a quinta temporada do Miguel Oliveira na categoria principal do MotoGP. O piloto de 27 anos começou em 2019 na Red Bull KTM Tech 3 e já vai no terceiro ano com as cores da Red Bull KTM Factory Racing.

Miguel Oliveira a todo o gás no piso molhado do GP da Indonésia © Red Bull Content Pool

50

O Falcão já participou em 50 Grandes Prémios nos maiores palcos do MotoGP. A aventura do Miguel Oliveira no MotoGP começou no GP do Qatar de 2019, no qual ficou em 17º lugar. No total dessas 50 corridas, o português somou 277 pontos.

4

A idade do Miguel Oliveira quando o pai lhe ofereceu a primeira moto 4. Aos nove anos já o Falcão tinha iniciado a carreira no campeonato nacional de MiniGP. As primeiras conquistas desportivas surgiram logo um ano depois, em 2005, ao ganhar o campeonato Português de MiniGP e o World Festival Metrakit, em Espanha, diante de 192 pilotos de 14 nações diferentes.

