Miguel Oliveira: "É relaxante saber que a mota é capaz de vencer"

. As equipas apresentaram esta sexta-feira, dia 12 de fevereiro, os pilotos e as motas com que vai atacar a época vindoura e na qual espera subir o nível que estabelecido em 2020.

2020 foi o ano em que Miguel Oliveira explodiu na categoria rainha do motociclismo. Primeiro, o piloto português surpreendeu no GP da Estíria com uma vitória conquistada graças a uma das melhores ultrapassagens do ano. Depois, deslumbrou no GP de Portugal, onde assinou uma das vitórias mais dominantes do ano, logo em casa. 2021 é, por isso, ano para trabalhar nos detalhes que fazem a diferença com uma mota que já provou ser capaz de vencer.