Sim, Miguel Oliveira andou mesmo de KTM de MotoGP na Ponte 25 de Abril

A 29 de agosto, numa madrugada fria, a circulação na Ponte 25 de Abril fechou-se por breves minutos. Com o trânsito momentaneamente parado, o rugir de um motor incomparável a todos os outros motores que então ronronavam na ponte fez-se ouvir. Num flash, Miguel Oliveira disparou pela ponte e concretizou um sonho. Era o primeiro a conduzir uma mota de MotoGP na Ponte 25 de Abril. Livre, ao nascer do sol, com o alcatrão só para ele. "O que hoje é o limite, amanhã deixa de o ser."

