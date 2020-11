Intocável, Imparável, Impecável. Miguel Oliveira vence o GP de Portugal

, que o recebeu e acolheu na categoria rainha do motociclismo nos últimos dois anos, e um prenúncio de mais sucessos em 2021, com a

Uma despedida em grande da Red Bull KTM Tech 3 , que o recebeu e acolheu na categoria rainha do motociclismo nos últimos dois anos, e um prenúncio de mais sucessos em 2021, com a Red Bull KTM Factory Racing .

Desde o arranque que Miguel se colocou numa corrida à parte e deixou Franco Morbidelli e Jack Miller para disputar os últimos lugares do pódio. Volta a volta, o 88 aumentou a sua vantagem para os dois adversários diretos até se acolchoar com quatro segundos de intervalo para o segundo classificado, Morbidelli.

Se há uma semana foi Franky quem levou a melhor, esta tarde foi Miller quem sorriu no final, conseguindo a vingança sobre o italiano com uma passagem limpa na curva 9 que valeu à Ducatti o título de construtores. Uma despedida em grande de Miller à Pramac Ducatti e um cartão de visita de luxo para entregar quando se mudar para a equipa de fábrica, em 2021.

"É surreal, sabes?", disse Miguel Oliveira no pós-corrida. "Sonhas com este tipo de corridas e conseguir finalmente fazê-lo é incrível, não tenho palavras para descrever a minha gratitude para com todas as pessoas, toda a multidão que está em casa a ver e que não pode estar aqui hoje. Agradeço-lhes."

"Para a minha equipa, esta foi a minha despedida da Tech3. É um grande dia e que eu tenha conseguido dar mais esta vitória à Tech 3 e à KTM é um grande feito para mim. É extra especial porque a minha família não conseguiu ver a minha primeira vitória ao vivo e agora puderam ver esta. Eles estão aqui, é um dia incrível para mim, muito emocional. Estou feliz por conseguir terminar a temporada num alto e com uma prestação tão forte como a de hoje", rematou Miguel Oliveira momentos antes de subir ao primeiro lugar do pódio e levantar o troféu de vencedor do GP de Portugal.

Pol Espargaró despediu-se da Red Bull KTM Factory Racing com um quarto lugar, seguido de Takaaki Nakagami em quinto. Andrea Dovizioso disse adeus à Ducatti e ao MotoGP com um sexto lugar, colocando uma pausa naquela que tem sido uma das mais entusiasmantes carreiras dos últimos anos. Stefan Bradl conseguiu um surpreendente sétimo lugar, à frente de Aleix Espargaró, Alex Márquez e Johann Zarco, em oitavo, nono e décimo, respetivamente.

