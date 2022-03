à chuva no GP da Indonésia! O piloto português da Red Bull KTM Factory Racing conquistou a vitória no Circuito de Mandalika, este domingo, debaixo de condições climatéricas nada favoráveis. Foi a primeira vez em 25 anos que a categoria principal de MotoGP™ viajou até à Indonésia. Este Grande Prémio sofreu um atraso inicial após horas de chuva torrencial, que encurtou a distância da corrida. No fim de contas, foi Miguel Oliveira a festejar o seu quarto triunfo na elite deste desporto motorizado.

"Emocionalmente, esta prova foi uma montanha russa. O início foi perfeito e depois foi difícil saber o limite, mas segui o Jack Miller, vi que podia ir mais rápido, quando o passei fiquei concentrado, depois fui aumentando a vantagem", começou por dizer o Falcão na reação à vitória. "Os últimos meses não foram fáceis para mim, voltar desta maneira, com uma vitória, é muito emocional. Prometi à minha filha que levava um troféu e dedico também este pódio a um membro do staff no hotel onde fiquei que me apoiou a semana toda, prometi-lhe que lhe dedicava, cá está", concluiu o português.