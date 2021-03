2021 é o ano em que vais ficar agarrado a MotoGP™

A temporada de 2021 de MotoGP™ promete ser uma das mais entusiasmantes e imprevisíveis dos últimos anos.

No ano passado, apesar dos desafios trazidos pela situação global, os organizadores do Campeonato Mundial FIM MotoGP™ foram capazes de nos dar uma temporada clássica de competição intensa, com as corridas a concentrar-se todas em solo europeu pela primeira vez desde 1986.

Recapitulando um pouco: quando a temporada arrancou em Jerez, Espanha, em julho do ano passado, Marc Márquez , seis vezes campeão mundial, despistou-se e não correu mais em 2020. Sem o rei no ativo, nove pilotos diferentes saborearam a vitória, dos quais cinco a alcançaram pela primeira vez: Fabio Quartararo , Brad Binder , Miguel Oliveira , Franco Morbidelli e Joan Mir . Mir, da Suzuki, conquistou o seu primeiro título de campeão mundial com uma única vitória em GPs, enquanto que a Ducati levou o título de construtores.

No papel, a temporada de 2021 de MotoGP™ aponta a um regresso à normalidade, começando com uma corrida dupla no Circuito Internacional de Losail, no Qatar, a 28 de março, e terminando 19 corridas depois, no Circuito Ricardo Tormo, em Valência, a meio de novembro.

Com a conclusão dos testes de pré-época no Qatar, e antes de que um dos maiores espetáculos dos desportos motorizados seja retomado, trazemos-te algumas das histórias que vão fazer desta uma das temporadas mais entusiasmantes de sempre.

1. Miller e Ducati querem levantar ondas

Jack Miller relaxa um bocado durante os testes de pré-temporada © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Jack Miller e Francesco Bagnaia mudaram-se da equipa da Pramac Ducati para a histórica equipa de fábrica da Ducati. Para Miler, este 'step up' dá-se após três anos ricos em pódios com a equipa de satélite da construtora italiana. Em 2020, o líder Andrea Dovizioso , de saída da equipa, viu o seu primeiro título de MotoGP™ ficar fora de alcance mais uma vez antes de iniciar um ano sabático que permitiu a Miller assumir o papel.

Finalizado o teste oficial do Qatar, Miller estava no topo dos tempos com um novo recorde de pista, à frente de um trio de Yamahas. Igualmente encorajador para a Ducati é o trabalho de Bagnaia, que terminou na quinta posição, e os resultados que Johann Zarco obteve com a máquina da Pramac Ducati, terminando dentro do top 10.

Davide Tardozzi, chefe de equipa da Ducati Racing, disse que o teste tinha sido um 'nove de 10' para os italianos, que entram na nova temporada em boa forma. No horizonte está a conquista do primeiro título de pilotos desde 2007, para terminar a seca.

2. O regresso do rei, Marc Márquez

Quando voltará Marc Márquez a comandar a sua Honda? © Repsol Honda Team/Red Bull Content Pool

Marc Márquez começou a temporada de 2020 em busca do quinto título consecutivo de MotoGP™. A sua temporaada terminou nos últimos momentos da primeira corrida do ano, com um despiste e uma fratura do úmero. A recuperação estava longe de ser simples e linear e levou o piloto espanhol a ficar de fora durante toda a temporada. Ainda hoje, o caminho de regresso do piloto seis vezes campeão de MotoGP™ é incerto.

Márquez tem lutado para superar as complicações da lesão e estar fisicamente preparado para um Grande Prémio. Apesar de ter falhado os testes de pré-época, no Qatar, o 93 tem feito progressos e recebeu alta 10 semanas depois de ter sido submetido a uma cirurgia a uma infeção de pseudoartrose no úmero direito.

O mundo aguarda para saber se o espanhol regressa em breve à sua Honda RC213V e será capaz de lutar por vitórias. Num universo do MotoGP™ em que tantos jovens pilotos conhecem o sabor da vitória, quão rápido regressará Márquez ao topo do pódio?

3. Conseguirá Pol Espargaró lutar pelo título com a Honda?

Honda new boy Pol Espargaró during pre-season testing © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Depois de uma longa temporada de aprendizagem que resultou num pódio e prestações sólidas pela Repsol Honda, Álex Márquez mudou-se para a LCR Honda com Takaaki Nakagami . Isto abriu portas para Pol Espargaró , piloto que abandonou a Red Bull KTM Factory Racing em 2020.

Ao juntar-se a uma das equipas mais bem sucedidas de MotoGP™, o campeão de Moto2 de 2013 procura, acima de tudo, vencer a sua primeira corrida na categoria rainha do motociclismo em 2021. O seu trabalho na pré-temporada demonstrou que o piloto espanhol está a começar a conhecer a tão singular RC213V, terminando na 10ª posição nos testes do Qatar.

"Com apenas quatro dias de teste, saímo-nos muito bem", comentou Espargaró após os testes. Com o regresso de Marc Márquez ainda a pairar no ar, poderá ser Pol a liderar a carga da Honda no Qatar, a 28 de março.

4. As expectativas da Tech3 KTM Factory Racing são altas após um 2020 de sonho

Danilo Petrucci e Iker Lecuona © Rob Gray/Red Bull Content Pool

2020 foi o ano em que a KTM deslumbrou fãs e rivais. Uma das maiores histórias da temporada foi o par de vitórias de Miguel Oliveira pela Tech3 KTM Factory, as primeiras da equipa na categoria rainha do motociclismo. O português triunfou no Red Bull Ring, na Áustria, numa das corridas mais dramáticas do ano, e dominou em solo caseiro, no GP de Portugal, com uma pole position e uma vitória .

E não é só: Oliveira foi um regular no top 10 e demonstrou a sua consistência enquanto piloto e a da máquina. Os resultados valeram-lhe uma mudança para a equipa da Red Bull KTM Factory Racing. Para 2021, a Tech3 recrutou os serviços do antigo piloto da Ducati Danilo Petrucci para dar continuidade à trajetória ascendente e manteve a aposta no jovem Iker Lecuona , que procurará somar ainda melhores resultados na sua segunda época em MotoGP.

5. Vitórias e pódios para a Red Bull KTM Factory Racing?

Quantas vitórias conseguirá Miguel Oliveira em 2021? © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

2020 foi um marco para a Red Bull KTM Factory Racing. A equipa austríaca alcançou a sua primeira vitória em MotoGP com Brad Binder no Grande Prémio da República Checa e ajudou a KTM a terminar a apenas dois pontos da Suzuki na classificação de construtores.

Em 2021, a equipa reteve os serviços do piloto sul-africano e recrutou Miguel Oliveira depois do seu ano incrível com a equipa irmã Tech3. A competição entre os colegas de equipa será intensa e a KTM tentará aproveitar a chama para solidificar a sua posição no campeonato de construtores.

6. Um regresso à normalidade... Esperamos nós

Mika Kallio em Kymi Ring, na Finlândia © Isak Kullman/Red Bull Content Pool

Apesar de tudo o que se passou nos últimos 12 meses, o facto de se ter conseguido organizar uma temporada completa de MotoGP™, das mais dramáticas em décadas, foi uma razão para manter a positividade.

É certo que ainda há um potencial de cancelamentos em 2021, porém, a Dorna, detentora do MotoGP, anunciou uma temporada mundial e completa para este ano. Entre os destaques estão o regresso do GP de Portugal e a reintrodução do Grande Prémio da Finlândia após 38 anos de ausência.