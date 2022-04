Jorge Martín alcança o pódio do MotoGP™ na Argentina

A elite do desporto motorizado voltou às rápidas e longas curvas da Argentina pela primeira vez desde 2019. O Autódromo Termas de Río Hondo foi palco de um duelo intenso, bem ao estilo do MotoGP™. Jorge Martín, piloto da Ducati, aguentou durante grande parte da prova a pressão constante do favorito e vencedor da pole-position Aleix Espargaró. No entanto, apesar de muita velocidade e segurança, Martín não conseguiu manter a liderança até ao final e ainda não foi desta que regressou ao lugar mais alto do pódio.