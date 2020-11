Então, porque não é esta tinta usada em todas as estradas públicas por esse mundo fora? Bem, porque é muito caro. O custo de pintar as marcações de pista no Red Bull Ring está no patamar dos seis dígitos.

Então, porque não é esta tinta usada em todas as estradas públicas por esse mundo fora? Bem, porque é muito caro. O custo de pintar as marcações de pista no Red Bull Ring está no patamar dos seis dígitos.

Então, porque não é esta tinta usada em todas as estradas públicas por esse mundo fora? Bem, porque é muito caro. O custo de pintar as marcações de pista no Red Bull Ring está no patamar dos seis dígitos.

Antes do GP da Áustria de MotoGP, um piloto de topo mostrou-se preocupado com a possibilidade de a pista ser escorregadia em condições molhadas por culpa da borracha deixada por dois GPs de Fórmula. Meklau foi rápido a tranquilizar os pilotos: “Toda a superfície de pista foi limpada antes do MotoGP, agarra tanto como se fosse uma superfície nova. E, graças à drenagem sofisticada e gradiente da superfície, a água corre rápido.”

Antes do GP da Áustria de MotoGP, um piloto de topo mostrou-se preocupado com a possibilidade de a pista ser escorregadia em condições molhadas por culpa da borracha deixada por dois GPs de Fórmula. Meklau foi rápido a tranquilizar os pilotos: “Toda a superfície de pista foi limpada antes do MotoGP, agarra tanto como se fosse uma superfície nova. E, graças à drenagem sofisticada e gradiente da superfície, a água corre rápido.”

Antes do GP da Áustria de MotoGP, um piloto de topo mostrou-se preocupado com a possibilidade de a pista ser escorregadia em condições molhadas por culpa da borracha deixada por dois GPs de Fórmula. Meklau foi rápido a tranquilizar os pilotos: “Toda a superfície de pista foi limpada antes do MotoGP, agarra tanto como se fosse uma superfície nova. E, graças à drenagem sofisticada e gradiente da superfície, a água corre rápido.”

“O pneu da frente é simétrico e o de trás assimétrico”, explica Piero Taramasso, responsável da Michelin para o MotoGP. “Em circuitos no sentido do relógio, como o Red Bull Ring, o lado direito do pneu de trás é mais duro do que o esquerdo.”

“O pneu da frente é simétrico e o de trás assimétrico”, explica Piero Taramasso, responsável da Michelin para o MotoGP. “Em circuitos no sentido do relógio, como o Red Bull Ring, o lado direito do pneu de trás é mais duro do que o esquerdo.”

“O pneu da frente é simétrico e o de trás assimétrico”, explica Piero Taramasso, responsável da Michelin para o MotoGP. “Em circuitos no sentido do relógio, como o Red Bull Ring, o lado direito do pneu de trás é mais duro do que o esquerdo.”