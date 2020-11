1. Física

A velocidade com que o corpo em movimento desacelera é o mais importante nos acidentes. No fundo, quanto menor for a velocidade de desaceleração do corpo em movimento maior será a chance de o piloto, seja em carros, motas ou qualquer outro veículo, sobreviver. Embater contra uma parede a 300 km/h é, como deves calcular, bastante diferente de deslizar por largos metros de asfalto após ter caído à mesma velocidade.

Ter zonas de escapatória longas é, por isso, o mais importante para proteger fisicamente o piloto. Se este não encontrar obstáculos sólidos (a sua mota, outros competidores) pelo caminho a chance de se levantar rápido, ainda que abatido e abalado, é relativamente elevada. Inclusive, está treinado para isso.

2. Equipamento

Quando os grandes prémios de motas começaram a ser realizados, o melhor equipamento que se podia usar para competir era antigos materiais do exército: um velho casaco de piloto ou até um Knochensack (literalmente 'saco de ossos'), que era um sobretudo de pele grosso usado por paraquedistas. Protegiam-te de cortes e esfoliações mas não muito mais.

Os coletes de airbag podem ser usados por qualquer pessoa © Alpinestars

Os fatos de alta-tecnologia de hoje em dia são feitos de pele de canguru e são duráveis, suaves e, tendo em conta a tareia que podem levar, muito finos e confortáveis de usar. Todos os fatos são feitos à medida e os pilotos usam cerca de 15 por época.

A maior revolução em termos de segurança foi o airbag, que de há um par de anos para cá se tornou obrigatório. Se há uma queda, o sensor do airbag faz com que o tronco se insufle num piscar de olhos, enquanto o piloto ainda está em voo.

Por exemplo, o sistema Alpinestars usado por Marc Márquez insufla-se em 25 milissegundos, muito antes que o piloto tenha algum contacto com o chão. O airbag protege o pescoço, clavícula, ombros e caixa torácica e coisas em tempos tão comuns como clavículas partidas são hoje uma coisa do passado. Para os pilotos, o airbag a abrir é, no pior dos casos, um bocado desagradável.

O airbag dispara assim que o sistema deteta uma perda de controlo © Alpinestars Inc/Milagro

Em cada evento de MotoGP, as empresas fabricantes de fatos têm várias pessoas a trabalhar no local para analisar os dados de cada queda e assim melhorar a protecção para as partes do corpo que mais estão em risco. O objetivo é minimizar as consequências de cada queda.

Treino

O alemão Toni Mang, cinco vezes campeão do mundo, foi um dos primeiros pilotos a treinar despistes e quedas. No início dos anos 80, o piloto contratou um antigo instrutor do exército alemão para não só o colocar em forma como treinar quedas.

"É por isso que raramente me lesionava quando me despistava", diz Mang. Os pilotos de hoje são atletas com muito treino em cima, capacidades motoras supremas e bastante musculatura. Literalmente, os pilotos de hoje treinam até os seus músculos serem quase como uma armadura. Como podes ver abaixo, Marc Márquez é um exemplo disto.

Os pilotos de hoje treinam o físico mais do que nunca © Marc Márquez