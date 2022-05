A 'Besta' está a todo o gás!

esteve em grande em Le Mans, este passado fim de semana, e subiu ao lugar mais alto do pódio do Grande Prémio de França do MotoGP™. Foi a terceira vitória para o piloto da Gresini Racing em sete corridas nesta temporada de 2022. Esta prestação no famoso Circuito de la Sarthe, com mais de 100 mil pessoas nas bancadas, levou o italiano ao terceiro lugar na classificação geral do Mundial de Pilotos.