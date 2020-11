Miguel Oliveira concretiza um sonho no GP de Portugal

O GP de Portugal, no Autódromo Internacional do Algarve, será o primeiro do piloto da Red Bull KTM Tech 3 em solo nacional na categoria de MotoGP e, igualmente, a última corrida que fará pela equipa que representou nos últimos dois anos.

O GP de Portugal, no Autódromo Internacional do Algarve, será o primeiro do piloto da Red Bull KTM Tech 3 em solo nacional na categoria de MotoGP e, igualmente, a última corrida que fará pela equipa que representou nos últimos dois anos.

O GP de Portugal, no Autódromo Internacional do Algarve, será o primeiro do piloto da Red Bull KTM Tech 3 em solo nacional na categoria de MotoGP e, igualmente, a última corrida que fará pela equipa que representou nos últimos dois anos.

Com Portimão a servir de palco ao último espetáculo da temporada de 2020, a ambição é naturalmente muita para Miguel e equipa, que procuram fechar com chave de ouro uma época de crescimento e consolidação no top da categoria.

Com Portimão a servir de palco ao último espetáculo da temporada de 2020, a ambição é naturalmente muita para Miguel e equipa, que procuram fechar com chave de ouro uma época de crescimento e consolidação no top da categoria.

Com Portimão a servir de palco ao último espetáculo da temporada de 2020, a ambição é naturalmente muita para Miguel e equipa, que procuram fechar com chave de ouro uma época de crescimento e consolidação no top da categoria.

"É com grande tristeza que vamos ter a nossa última corrida com o Miguel. Ele tem estado connosco nos últimos dois anos e teve um papel vital na nossa equipa. Tem sido um jogador de equipa, um grande piloto, mas também uma pessoa muito simpática e com um ótimo sentido de humor", revela o francês. "Tem sempre a atitude certa, é muito focado, mas nunca sem um sorriso na cara. Ter a última corrida da temporada em sua casa vai ser algo muito especial."

"É com grande tristeza que vamos ter a nossa última corrida com o Miguel. Ele tem estado connosco nos últimos dois anos e teve um papel vital na nossa equipa. Tem sido um jogador de equipa, um grande piloto, mas também uma pessoa muito simpática e com um ótimo sentido de humor", revela o francês. "Tem sempre a atitude certa, é muito focado, mas nunca sem um sorriso na cara. Ter a última corrida da temporada em sua casa vai ser algo muito especial."

"É com grande tristeza que vamos ter a nossa última corrida com o Miguel. Ele tem estado connosco nos últimos dois anos e teve um papel vital na nossa equipa. Tem sido um jogador de equipa, um grande piloto, mas também uma pessoa muito simpática e com um ótimo sentido de humor", revela o francês. "Tem sempre a atitude certa, é muito focado, mas nunca sem um sorriso na cara. Ter a última corrida da temporada em sua casa vai ser algo muito especial."

Atualmente com uns redondos 100 pontos, Miguel Oliveira pode ainda subir na classificação e reforçar a sua posição no top 10 mundial antes de partir para uma terceira época em MotoGP e a primeira com a Red Bull KTM Factory Racing.

Atualmente com uns redondos 100 pontos, Miguel Oliveira pode ainda subir na classificação e reforçar a sua posição no top 10 mundial antes de partir para uma terceira época em MotoGP e a primeira com a Red Bull KTM Factory Racing.

Atualmente com uns redondos 100 pontos, Miguel Oliveira pode ainda subir na classificação e reforçar a sua posição no top 10 mundial antes de partir para uma terceira época em MotoGP e a primeira com a Red Bull KTM Factory Racing.