GP de Portugal: Miguel Oliveira em 'casa' para repetir o sucesso

Aquece os motores, a ação está prestes a arrancar! O Autódromo Internacional do Algarve volta a ser palco da elite do MotoGP, entre 22 e 24 de Abril.

Portimão acolhe a quinta etapa da temporada de 2022, na qual Miguel Oliveira já sentiu o sabor do triunfo. O português ganhou o Grande Prémio da Indonésia, em março. O Falcão chega a Portugal na nona posição do Mundial de Pilotos com 28 pontos. Na liderança está o italiano

Os dias antecedentes ao GP de Portugal começaram da melhor forma para Miguel Oliveira. O piloto contou com o apoio de várias centenas de fãs numa parada realizada até ao circuito da corrida. "Acho que eram umas 700 motas. Todos os anos há sempre algo a acontecer, seja com a minha chegada ou com a minha viagem para o circuito. Este ano conseguimos envolver a KTM, levar a máquina de MotoGP para a estrada e dá sempre imagens incríveis ao pegar numa mota destas e colocá-la noutro ambiente", reagiu o Falcão durante a conferência de imprensa de antevisão ao Grande Prémio.

Um apoio que pede uma retribuição à medida, nas palavras do próprio astro do motociclismo: "Foi certamente um privilégio estar envolvido neste tipo de evento e, mais importante, por estar acompanhado deste grande apoio. Agora está na hora de lhes retribuir."

2022 tem sido uma época de emoções distintas para Miguel Oliveira: "O arranque de temporada não foi, certamente, o que desejávamos. Queríamos estar a lutar dentro do top dez, mais perto do top cinco, mas sabíamos que mais tarde ou mais cedo viríamos aqui, que é sempre diferente por ser o meu Grande Prémio caseiro."

