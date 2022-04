somar pontos fundamentais diante do seu público no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão.

O Falcão fez uma reflexão positiva sobre o GP de Portugal e admitiu que sai de Portimão com a confiança em alta para as corridas que se seguem a esta quinta etapa. "Foi uma corrida interessante, conseguimos recuperar bastantes posições, que era o objetivo. Ainda assim, notamos que ainda nos falta um bocadinho. Tecnicamente não tivemos a mota perfeita, mas nenhum dos nossos adversários a tinha", começou por referir o português no fim da prova.

O Falcão fez uma reflexão positiva sobre o GP de Portugal e admitiu que sai de Portimão com a confiança em alta para as corridas que se seguem a esta quinta etapa. "Foi uma corrida interessante, conseguimos recuperar bastantes posições, que era o objetivo. Ainda assim, notamos que ainda nos falta um bocadinho. Tecnicamente não tivemos a mota perfeita, mas nenhum dos nossos adversários a tinha", começou por referir o português no fim da prova.

O Falcão fez uma reflexão positiva sobre o GP de Portugal e admitiu que sai de Portimão com a confiança em alta para as corridas que se seguem a esta quinta etapa. "Foi uma corrida interessante, conseguimos recuperar bastantes posições, que era o objetivo. Ainda assim, notamos que ainda nos falta um bocadinho. Tecnicamente não tivemos a mota perfeita, mas nenhum dos nossos adversários a tinha", começou por referir o português no fim da prova.