Miguel Oliveira estreia as novas cores no GP de Portugal

A vitória no campeonato mundial de Francesco Bagnaia e da Ducati, a teimosia de Fabio Quartararo, as dores de Marc Márquez, a saída repentina e sem sentido da Suzuki: tudo isto - e muito mais - foi adicionado aos arquivos do MotoGP no final da temporada de 2022.

O desfecho do último campeonato abriu a porta a inúmeras questões para um futuro próximo: Miguel Oliveira irá conseguir encontrar maior sucesso com a RNF Aprilia do que com a KTM? Será que a Yamaha conseguirá acompanhar o 'comboio' da Ducati aparentemente inacessível? Como irá a Ducati administrar a relação entre Pecco Bagnaia e Enea Bastianini? A Honda e Marc Márquez serão capazes de regressar à glória muito rápida e bem-sucedida de 2019?

