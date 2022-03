Bastianini supera Binder no Qatar e conquista vitória inédita no MotoGP™

abandonou a corrida noturna, após uma queda a 12 voltas do fim. O piloto português partiu na 14ª posição e estava numa luta intensa pela 10ª, antes da queda.

. No entanto, nem tudo foram boas notícias no GP do Qatar:

A espera terminou, o MotoGP™ está de volta! Num brilhante arranque da temporada de 2022, fez-se história com um vencedor inédito - um resultado excelente para a Red Bull Factory Racing e um regresso à forma de

"Foi uma corrida curta, apenas 10 voltas, mas senti-me bem com a mota. Tudo corria bem até à queda. Foi difícil parar a mota. Os pneus estavam um pouco frios", disse Miguel Oliveira logo após o GP do Qatar.

Apesar do infortúnio nesta primeira prova da época, Miguel Oliveira já tem os olhos colocados em Mandalika, daqui a duas semanas. "Em Mandalika, o nosso foco será trabalhar nas voltas de qualificação. O Brad [Binder] mostrou do que a mota é capaz e que estamos aqui para bons resultados e os outros têm de contar connosco. Sabemos o que temos de fazer, eu sei o que tenho de fazer, e temos de reagir depressa para ter bons resultados, que eu sou capaz de fazer e a mota também."

(Red Bull KTM Factory Racing), que esteve brilhante sob as luzes da ribalta no Circuito Internacional de Losail. Pol Espargaró, da Repsol Honda, também parecia destinado a um inédito triunfo na elite, mas a velocidade e a gestão de pneus de Bastianini foram fortes demais para o espanhol, que terminou em terceiro, à frente do irmão Aleix.

Enea Bastianini consegue a sua primeira vitória de sempre no MotoGP™

foi a mais rápida e conseguiu a quinta pole position da carreira para o piloto espanhol. Depois das primeiras curvas da corrida, a Honda de Pol Espargaró seguia à frente do colega

Um mau arranque baixou Martín da primeira para a sétima posição após a primeira volta. Ao invés, Brad Binder foi do sétimo até ao terceiro lugar.

A Honda de Pol Espargaró parecia destinada a uma inédita vitória no Qatar

Com 15 voltas por completar, o top-6 era preenchido por cinco construtores. Espargaró tinha uma vantagem significativa de meio segundo sobre Binder e aumentou-a ainda mais a 10 voltas do fim. Nesta altura já Bastianini seguia em segundo lugar, ao conseguir ultrapassar Binder.

A cinco voltas da bandeira xadrez, Bastianini estava cada vez perto do líder, ao assegurar outra volta mais rápida. Por fim, o italiano tirou a liderança a Espargaró, que caiu para terceiro, também ultrapassado por Binder.

Enea Bastianini vence Brad Binder perto da linha da meta no Qatar