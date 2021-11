Largada perfeita e mais uma vitória: falta pouco, Max

Para começar a contar como foi a nona vitória do Max nesta temporada, cabe um resumo do que se esperava antes do fim de semana chegar: a

O início do fim de semana confirmou a tendência, com a Red Bull Racing na frente. Só que chegou a classificação e, no momento de definição da pole, uma escapada de Yuki Tsunoda e Sergio Pérez fez Max assustar-se, perder a tentativa final e ficar em terceiro no grid, atrás das Mercedes. Um cenário que ficou ruim de um momento para o outro.

O início do fim de semana confirmou a tendência, com a Red Bull Racing na frente. Só que chegou a classificação e, no momento de definição da pole, uma escapada de Yuki Tsunoda e Sergio Pérez fez Max assustar-se, perder a tentativa final e ficar em terceiro no grid, atrás das Mercedes. Um cenário que ficou ruim de um momento para o outro.

A perspectiva, então, era de uma prova mais equilibrada no ritmo de corrida, pelo que a Mercedes havia apresentado nas simulações de sexta-feira. Assim, e também considerando a turbulência forte e a dificuldade de se ultrapassar no traçado mexicano, as hipóteses reais da

A perspectiva, então, era de uma prova mais equilibrada no ritmo de corrida, pelo que a Mercedes havia apresentado nas simulações de sexta-feira. Assim, e também considerando a turbulência forte e a dificuldade de se ultrapassar no traçado mexicano, as hipóteses reais da Red Bull Racing resumiam-se à estratégia, a pit-stops certeiros ou a uma largada sem falhas. E foi isso mesmo que aconteceu.

A perspectiva, então, era de uma prova mais equilibrada no ritmo de corrida, pelo que a Mercedes havia apresentado nas simulações de sexta-feira. Assim, e também considerando a turbulência forte e a dificuldade de se ultrapassar no traçado mexicano, as hipóteses reais da Red Bull Racing resumiam-se à estratégia, a pit-stops certeiros ou a uma largada sem falhas. E foi isso mesmo que aconteceu.

Poucos pilotos são capazes de uma largada como a que Max Verstappen fez. O holandês fez tudo certo, colou-se na traseira do poste, Valtteri Bottas, até à decisão na hora certa de colocar-se de lado e ultrapassar o finlandês e Lewis Hamilton ao mesmo tempo, ainda antes da primeira curva. Depois, veio a travagem no ponto certo, o mais perto possível da curva, suficiente para se posocionar na frente dos dois carros rivais e, no limite, não invadir a parte interna da zebra. Uma manobra inesquecível.

Poucos pilotos são capazes de uma largada como a que Max Verstappen fez. O holandês fez tudo certo, colou-se na traseira do poste, Valtteri Bottas, até à decisão na hora certa de colocar-se de lado e ultrapassar o finlandês e Lewis Hamilton ao mesmo tempo, ainda antes da primeira curva. Depois, veio a travagem no ponto certo, o mais perto possível da curva, suficiente para se posocionar na frente dos dois carros rivais e, no limite, não invadir a parte interna da zebra. Uma manobra inesquecível.

Poucos pilotos são capazes de uma largada como a que Max Verstappen fez. O holandês fez tudo certo, colou-se na traseira do poste, Valtteri Bottas, até à decisão na hora certa de colocar-se de lado e ultrapassar o finlandês e Lewis Hamilton ao mesmo tempo, ainda antes da primeira curva. Depois, veio a travagem no ponto certo, o mais perto possível da curva, suficiente para se posocionar na frente dos dois carros rivais e, no limite, não invadir a parte interna da zebra. Uma manobra inesquecível.

Dali em diante, a corrida desenhou-se do jeito que se imaginava: sem muitas ultrapassagens e disputas de pista. E com Max dominante, a ponto do próprio Hamilton admitir na rádio: "Estes pilotos são muito rápidos para nós". Pérez, ainda conquistou um lugar no pódio, o primeiro dele em casa. Hamilton foi o segundo, sem nem chegar perto de incomodar um Max muito decidido desde a largada. Sim, a vitória foi definida na primeira curva, aliás, numa senhora primeira curva.

Dali em diante, a corrida desenhou-se do jeito que se imaginava: sem muitas ultrapassagens e disputas de pista. E com Max dominante, a ponto do próprio Hamilton admitir na rádio: "Estes pilotos são muito rápidos para nós". Pérez, ainda conquistou um lugar no pódio, o primeiro dele em casa. Hamilton foi o segundo, sem nem chegar perto de incomodar um Max muito decidido desde a largada. Sim, a vitória foi definida na primeira curva, aliás, numa senhora primeira curva.

Dali em diante, a corrida desenhou-se do jeito que se imaginava: sem muitas ultrapassagens e disputas de pista. E com Max dominante, a ponto do próprio Hamilton admitir na rádio: "Estes pilotos são muito rápidos para nós". Pérez, ainda conquistou um lugar no pódio, o primeiro dele em casa. Hamilton foi o segundo, sem nem chegar perto de incomodar um Max muito decidido desde a largada. Sim, a vitória foi definida na primeira curva, aliás, numa senhora primeira curva.