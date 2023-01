O Rali Dakar 2023 abre a temporada não só de motorsports , mas de todos os desportos. De 31 de dezembro a 15 de janeiro serão 14 trechos cronometrados, dois a mais que em 2022, e mais uma vez no deserto da Arábia Saudita.

As trilhas cronometradas ultrapassam os 4,7 mil quilómetros, 400 a mais do que na temporada anterior. O solo saudita volta a ser o palco da competição pelo quarto ano consecutivo. Cidades já conhecidas como Ha'il e a capital Riade estão novamente na programação da prova de rali off-road mais famosa do mundo, com chegada prevista para Dammam, no Golfo Árabe.

O australiano Toby Price briga pelo tricampeonato nas motos © Kin Marcin / Red Bull Content Pool

A lista de inscritos segue bem recheada. São mais de 400 veículos registrados, maior número desde 2014.

A grande novidade do Dakar 2023 é a passagem pelo "quarteirão vazio", uma verdadeira maratona em meio a dunas no sudeste saudita, fundamental para o resultado, já que acontece no fim da semana final.

Os favoritos

O atual campeão Nasser Al-Attiyah vem para defender a coroa e é naturalmente quem comanda a fila dos candidatos ao título. Quatro vezes vencedor do Dakar, o catari ainda vem embalado pelo título da primeira edição do Mundial de Rally-Raid, uma competição com o peso do WRC, mas focada em disputas parecidas com o Dakar.

Estamos prontos para defender o nosso título. Seria incrível vencer de novo o Dakar Nasser Al-Attiyah

Nasser Al-Attiyah defende o título do Rally Dakar © Kin Marcin / Red Bull Content Pool

Sébastien Loeb é uma das maiores lendas da história do desporto a motor, não apenas do rally. Completo, dominou por anos o WRC e continua a procurar o seu espaço no Dakar. O francês chega após o vice em 2022, vitória em etapa do WRC e o título na Extreme E. "Estaremos na luta pelo Dakar. Vamos encarar de frente o Nasser", afirmou o francês.

Disparada a maior lenda de todos os tempos do Dakar nos carros e nas motos, Stéphane Peterhansel nunca pode ficar fora da lista de candidatos. Aos 57 anos, o francês ainda tem bastante lenha para queimar, bem como Carlos Sainz , espanhol que completou 60 anos e tem quatro conquistas de Dakar no currículo.

Carlos Sainz e Stéphane Peterhansel são duas lendas do Rally Dakar © Kin Marcin / Red Bull Content Pool

Outros pilotos como Yazeed Al-Rajhi, Kuba Przygonski, Giniel De Villiers, Orlando Terranova, Martin Prokop, Mattias Ekstrom e Laia Sanz, de bela passagem pelas motos, também merecem atenção.

E as motos?

Com o atual campeão Sam Sunderland como favorito, as motos também chegam pesadas, com quase 150 inscritos. Outros nomes fortes são Matthias Walkner, campeão em 2018 e Toby Price, bicampeão em 2016 e 2019. Olho ainda em Ricky Brabec, Joan Barreda Bort, Pablo Quintanilla e Daniel Sanders

