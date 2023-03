O jogo mudou: Red Bull Cerro Abajo tem um novo favorito

Red Bull Cerro Abajo Sente a emoção de ver os melhores bikers de downhill a descer pelas as ruas estreitas do Chile, Colômbia e México. Os skills dos atletas serão testados em pistas cheias de escadas, curvas e cimento.

, para a sua última etapa, no dia 25 de março. E com um claro favorito ao título da primeira temporada do circuito: o colombiano Juanfer Vélez, que levou a melhor em casa e com uma vitória daquelas inesquecíveis.

Sim, é verdade que depois do Red Bull Valparaíso Cerro Abajo todos os olhos ficaram em Tomas Slávik. O checo tinha conseguido a vitória mesmo lesionado. Quem não pensaria nele como o favorito? No entanto, Juanfer mostrou que grandes reviravoltas são sempre possíveis para atletas talentosos.

Os números comprovam o favoritismo do colombiano de 19 anos. A vitória em Medellín e o segundo lugar em Valparaíso renderam a Juanfer 119 pontos, 42 a mais do que Slavik. Uma vantagem confortável.

