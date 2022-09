Muleca XIII: A representatividade feminina no Rap

Muleca XIII: Quando eu ainda era criança, nos anos 90, já me interessava por rap, skate e graffiti. Escrevi a minha primeira letra de rap com 12 anos e a partir daí mantive o hábito de criar as minhas composições. Aos 15 anos, conheci finalmente de perto algumas pessoas e eventos do movimento do Hip Hop no Rio de Janeiro. Mais tarde, comecei a fazer freestyle e naturalmente passei a considerar-me também eu parte daquilo. Aos 19 anos, em 2006, fui convidada para o Comando S.E.L.V.A, o coletivo que considero a minha família no Rap, e no ano seguinte gravei um som pela primeira vez. Até os dias de hoje o Rap é uma parte muito importante na minha vida.