A música é capaz de transformar o mundo. E para provar que esta não é só uma frase feita, separámos cinco filmes e séries produzidas pela Red Bull TV que mostram como é possível mudar a vida de pessoas, comunidades e até países só com o poder da música.

Inspire The Night: Batekoo

Inspire the Night: Batekoo

" acompanha a rotina do coletivo Batekoo, que valoriza a diversidade e, que utilizando a música e a dança, empodera minorias em eventos pelo Brasil. O filme traz depoimentos dos seus criadores e produtores e de personalidades que apoiam a iniciativa, como a cantora Karol Conka.

Current State of Jazz: London

Berço de vários géneros musicais, Londres sempre foi um centro de criatividade efervescente. Mas é a primeira vez que o jazz ganha força por lá, e tudo graças a uma nova geração de músicos talentosos. O filme "Current State of Jazz: London" apresenta alguns desses incríveis artistas que fazem parte de uma cena que não pára de crescer – legendas disponíveis em português.

Back to Baile de Favela

Back to Baile de Favela: Sobe e Desce

, "Back to Baile de Favela" traz depoimentos dos MCs Bin Laden, 2k, Nego Blue e MC Tha, Fezinho Patatyy, Natinho, do diretor de clipes Kondzilla e do jornalista e produtor Renato Barreiros – que trabalhou nos primeiros festivais de funk em São Paulo – para mostrar a realidade de uma cena que cresce na raça, sem apoio de discográficas ou dos media convencionais.

A série retrata os bastidores da ascensão do funk paulista. Em

Next In Line - O Nascimento de uma Estrela do Hip-Hop

Next in Line