Como as batalhas de rima podem ajudar a construir uma carreira?

Conhecida por “Rainha” do rap, Eva Rap Diva começou pelas batalhas até chegar ao freestyle, onde aprendeu a ultrapassar todas as barreiras. Desde então nunca mais parou e hoje é uma referência no rap e na música. Ao lado de 9 miller e Mundo Segundo , faz parte do painel de jurados que vai decidir o vencedor do Red Bull FrancaMente. Na entrevista abaixo, vais poder conhecer um pouco melhor a sua trajetória inspiradora e algumas dicas e conselhos para tirares o melhor partido das batalhas de rimas para a construção do teu percurso enquanto rapper.

Eu comecei a ouvir rap muito cedo, aos 8 anos com as cacetes do meu tio Manel, que na altura era adolescente. Eu e o meu primo Rubem (que tem menos um ano de idade que eu), esperávamos que o meu tio saísse de casa para podermos ouvir rap.

Na altura, vivia na Arrentela, na Margem Sul, e o rei do rap naquela zona era, e é até hoje, o Chullage. Eu era criança e não tinha coragem para chegar perto dele e de outros MCs mais velhos, para me tentar aproximar mais do rap. Por volta dos onze, doze anos mudei-me para Lisboa e fui estudar na Brandoa, numa escola onde já haviam muitos MCs, ao contrário da minha escola na Margem Sul. Foi aí que comecei a participar nas rodas de freestyle, onde a cultura das batalhas era muito viva. A maior parte dos MCs eram angolanos e em Angola, desde que o rap lá chegou, os MCs são muito fortes. Eu tinha algumas letras escritas mas não tinha acesso a estúdios, então foi assim que comecei a fazer rap, nas rodas de freestyle da escola, mais ou menos em 2000.

As batalhas ajudaram muito na minha construção como pessoa, como mulher… Para se entrar numa batalha de rimas é preciso ter muita coragem, atitude, ser destemido e ter capacidade de se manter firme mesmo depois de receber qualquer tipo de ataque. Não é fácil alguém te atacar com uma linha dura que mete a plateia a rir-se de ti e a dizer “ganhou ganhou ganhou” para o teu adversário, e tu teres forças para responder e continuar a luta com grande ânimo. Parte da pessoa que sou hoje foi formada pelo rap, por causa disso.

