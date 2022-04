Red Bull FrancaMente: Os wildcards da Final do Brasil

. O feito foi um marco na vida do MC, que com maior visibilidade criou um projeto para unir a rima e a educação. Enquanto isso, o carioca continua a colecionar títulos e o seu desejo de emanar boas energias para as pessoas só tem crescido. A prova disso? O brasileiro está a estudar espanhol para que as suas rimas cheguem mais longe e, quem sabe, conquistem o mundo.

Jump levou a melhor na última Batalha do Real, que aconteceu em dezembro de 2021. O nome artístico do carioca surgiu dos anos em que praticou atletismo antes de entrar para as batalhas, em 2018. Não demorou muito até que ele vencesse os seus primeiros duelos, chegando inclusive às semifinais do estadual de MCs 2020. Hoje, o MC faz questão de trazer para as suas rimas as suas vivências como homem gay, e valoriza cada vitória como mais um passo rumo a uma maior representatividade LGBTQIA+ na cena do rap.