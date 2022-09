Estes são os MCs que vão batalhar por um lugar na Final Nacional

A disputa pelo título do Red Bull FrancaMente Portugal 2022 já começou! Terminado o período de submissão dos improvisos com palavras sorteadas em tempo real na app do evento, chegou o momento de conhecer os 30 MCs que se destacaram entre os inscritos na app e que passam à fase de batalhas presenciais a.k.a Qualifiers. Spoiler alert: O trabalho do júri não foi fácil.