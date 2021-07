O Sampling construiu as fundações não só do hip-hop, mas de muita música nos últimos 30 anos. Sem samples, muitos dos hinos do house, do drum 'n' bass, jungle, rave e também do pop não existiriam.

Imagina a Crazy In Love, da Beyoncé , sem a intro da Are You My Woman (Tell Me So) das The Chi-Lites . Ou a Ride On Time de Black Box sem os vocais de Loleatta Holloway em Love Sensation. E que seria da The Magic Number dos De La Soul sem a faixa educacional de Bob Dorough ?

Graças ao WhoSampled.com , indispensável site para aficionados da música, hoje conseguimos saber quais são os artistas mais samplados (já lá vamos), a faixa mais coberta (é a Yesterday, dos The Beatles ) e que artistas usaram mais samples (sem surpresas, é uma batalha a dois entre Madlib e DJ Premier ). Para celebrar a arte do sampling, eis as 10 faixas mais sampleadas de sempre.

1. The Winstons – Amen, Brother

Esta faixa relativamente obscura de 1969 foi, à data deste artigo, sampleada umas colossais 5,352 vezes. Por vezes, até por artistas que, devido da sua omnipresença enquanto sample, não fazem ideia de onde veio originalmente. O solo de bateria de seis segundos da banda de soul de Washington DC até tem o seu próprio nome, o 'Amen Break'.

Afrika Bambaataa , pioneiro do hip-hop, usou o break antes de este ser incluído na série de compilações Ultimate Breaks and Beats, que a meio dos anos 80 lançou a faixa como uma grande fonte de samples. Após o lançamento da compilação, 'Amen, Brother' foi usado por grupos lendários de hip-hop como NWA , em Straight Outta Compton, Salt-N-Peppa , em I Desire, ou Eric B. & Rakim , em Casualties of War. Mas a sua influência não se fica pelo hip-hop: Amen, Brother pode ser considerado a fundação do hardcore, jungle e drum 'n' bass britânicos.

O homem por detrás deste break basilar em tantos géneros, o baterista dos The Winstons, GC Coleman , morreu em 2006 sem dinheiro. Anos mais tarde, uma campanha de GoFundMe angariou mais de 28 mil euros para Richard Spencer , 'frontman' da banda e detentor dos direitos da música.

2. Beside – Change The Beat

Vais ter de ser paciente para ouvir a secção da faixa responsável pela maioria das suas 2,554 utilizações para sample. O lado B do single de 1982 'Change The Beat', de Fab 5 Freddy , esta versão da mesma faixa é interpretada em francês.

Para o final da faixa, uma voz em vocoder suspira "Ahhh, this stuff is really fresh". E pronto, tens sample para muita música. Herbie Hancock foi um dos primeiros a samplear a música em Rockit, mas desde então foi usada por artistas que vão desde Beastie Boys, Gang Starr e OutKast a Missy Elliot, Run The Jewels e até Justin Bieber .

3. Lyn Collins – Think (About It)

Outro dos samples mais reconhecidos samples de sempre. Think (About It), música interpretada por Lyn Collins e escrita e produzida por James Brown , foi lançada originalmente em 1972, na label do 'Godfather', mas, estranhamente (é uma grande malha), não foi parar às tabelas na altura. Mais tarde tornou-se uma música de culto e apareceu em compilação atrás de compilação, incluindo na 16ª edição de Ultimate Breaks And Beats, em 1986.

Com essa exposição e o advento do sampler E-mu SP-1200, os produtores rapidamente começaram a extrair da música. Talvez o uso mais notável da faixa de Lyn Collins seja Takes Two, música de E-Z Rock que usa o breakdown "Yeah! Woo!". Snoop Dogg, J Dilla, Dizzee Rascal e EPMD são apenas alguns dos artistas que responsáveis pelos 2,996 samples feitos a partir da música original.

4. James Brown – Funky Drummera

Onde estaria o hip-hop sem James Brown e The JBs ? A música do 'Godfather of Soul' foi sampleada 8,244 vezes (se contarmos com o trabalho de produtor são mais de 14 mil vezes), o que faz dele o artista mais sampleado da história da música. Com 1,720 utilizações, Funky Drummer é uma das músicas que mais artistas pediram emprestada.

O uso do break propulsor de Clyde Stubblefield por parte dos Public Enemy nas faixas Rebel Without A Pause e Fight The Power são alguns dos mais conhecidos, mas também o reconhecerás em músicas de LL Cool J, Run-DMC, Eric B And Rakim, Ice T e até George Michael .

James Brown, o artista mais sampleado da história © Julian Wasser/The LIFE Images Collection/Getty Images

5. Dough E Fresh And Slick Rick – La Di Da Di

Outro exemplo de uma música de hip-hop que foi sampleada por outros artistas do mesmo género. Desde o seu lançamento enquanto lado B em 1985, com Doug E Fresh no beatbox e Slick Rick (então MC Ricky D) nas rimas, a faixa tornou-se uma arma de eleição de vários produtores.

Snoop Dogg deu-lhe uma volta em Lodi Dodi no seu álbum de estreia Doggystyle, em 1993. DJ Premier, Ini Kamoze, Ludacris, De La Soul, Kelis e Mary J Blige , entre outros, samplearam a música e rappers como Notorious BIG referiram letras de Slick Rick em alguns dos seus versos, sendo o refrão do clássico Hypnotize a ode mais óbvia a um verso original de Slick Rick: "Ricky, Ricky, Ricky, can't you see?/ Somehow your words just hipnotize me".

6. James Brown – Funky President (People It’s Bad)

Mais uma vez no teu ecrã, o Godfather of Soul. Este single de 1974, sobre o então novo presidente dos E.U.A Gerald Ford , foi sampleado 920 vezes. Não é a faixa mais utilizada do Padrinho, mas acabou por servir de base a tantos hits de hip-hop que quase merece estar mais acima na lista.

É a percussão introdutória e a guitarra wah-wah a que tens de estar atento. Eric B And Rakim utilizaram-na em Eric B Is President (touché), NWA em Fuck Tha Police e Public Enemy em Fight The Power. Outros usos que merecem nota vieram por parte de DJ Jazzy Jeff And The Fresh Prince , em Summertime, e Naughty By Nature , em Hip Hop Hooray. Até artistas como Enigma e Nightcrawlers foram buscar a esta fonte do Soul Brother Nº1, para as faixas Sadeness e Push The Feeling On, respectivamente.

7. Public Enemy – Bring The Noise

A informação de sampling e créditos de escrita desta icónica faixa dos Public Enemy de 1987 é suficiente para dar um aneurisma até aos mais ávidos fãs de música. Os produtores The Bomb Squad samplearam Marva Whitney, James Brown, Funkadelic, Dj Grande Wizard, Theodore, The Soul Children e Commodores , bem como um discurso de Malcolm X .

Mas a faixa em si, do álbum de 1988 It Takes A Nation Of Millions To Hold Us Back, foi samplada 883 vezes por artistas como De La Soul, Kanye West, Beastie Boys, Prince e Ludacris. A maioria destes usos foca-se na voz de Chuck D.

Public Enemy © Jack Mitchell/Getty Images

8. Melvin Bliss – Synthetic Substitution

Synthetic Substituion is the B-side to Melvin Bliss 's 1973 single Reward but was nearly lost forever after the dissolution of the record label it was originally released on, Opal Productions.

Synthetic Substitution é o B-side do single de 1973 de Melvin Bliss, Reward. A faixa quase se perdeu para sempre quando a discográfica em que foi lançada, Opal Productions, se dissolveu, mas foi trazida de volta à vida quando os Ultramagnetic MCs , de Kool Keit h, samplaram a bateria do mítico Bernard Purdie (criador do lendário drumbeat Purdie Shuffle) em Ego Trippin'. Desde então, foi usado como sample por NWA, Gravediggaz, Guru, Wu-Tang Clan, Danny Brown, Kanye West e, de forma particularmente brilhante, por Redman em Jam 4 U.

9. The Honey Drippers – Impeach The President

O cantor de soul Roy Charles Hammond descobriu a banda de secundário The Honey Drippers em Queens no ano de 1973 e decidiu fazer umas faixas com eles, incluindo Impeach The President, gravada após o escândalo de Watergate.

A faixa permaneceu uma pérola escondida até que Marley Marl sampleou o break para a faixa The Bridge, de MC Shan , transformando-o num sample 'go-to' para vários artistas. LL Cool J, EPMD, Shaggy, Janet Jackson e até George Benson o samplearam. Por sua vez, GZA , dos Wu-Tang Clan , refere-se ao break em As High As Wu-Tang Get: "You can't flow, must be the speech impediment / You got lost off the snare of Impeach The President".

10. Run-DMC – Here We Go (Live at the Funhouse)

Toda a gente conhece esta. A faixa de 1985 de Joseph "Run" Simmons, Darryl "DMC" McDaniels e Jason "Jam Master Jay" Mizell teve várias partes sampleadas por artistas que vão desde LMFAO a J Dilla , de The Orb a Autechre .

A ficha cai mesmo quando ouves "... and it goes a little something like this", que foi reutilizado em It's Like That, de Jason Nevins e Run-DMC . A música mostrou-se tão adaptável que, à data deste artigo, foi sampleada 822 vezes.