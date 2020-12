Se vieste aqui parar é porque estás à procura de algo diferente. Algo que não sejam sinos, coros ou 31 versões jazz do 'Santa Claus is Coming to Town'. Percebemos-te: afinal, quando foi a última vez que saiu um novo hit natalício?

Um ano atípico como 2020 pede alguma mudança no que diz respeito a banda sonora de Natal. É por isso que te apresentamos seis mixes de diferentes DJs para dinamizares a abertura de prendas aí em casa. Do hip-hop ao house, passando pelo techno e dando um passinho no soul, estas mixes vão dar-te um novo mood natalício.

MC Lyte

MC Lyte é hip-hop. Primeira rapper feminina a editar um álbum a solo, o lendário Lyte As A Rock , e a ser nomeada para um Grammy, MC Lyte abriu portas para artistas como Missy Elliot, Lil Kim e Lauryn Hill. Nas suas escolhas, MC Lyte traz-te um alinhamento completamente feminino de hip-hop e r&b com uma essência "feel good" para alegrar os espíritos aí em casa.

Mr. G

Mr. G é um daqueles heróis musicais que passa debaixo do radar. Um ícone da 'dance music' britânica, o homem também conhecido como Collin McBean produz desde os anos 90, tem uma grande quantidade de EPs em seu nome e já protagonizou sets lendários por todo o mundo, incluindo um Boiler Room em 2012 que lhe deu nova projecção. 'Digger' dedicado, Mr. G recolhe faixas que o fizeram apaixonar-se por música para uma Choice Mix repleta sonoridades soul e funk.

Marshall Jefferson

Se o Nicolau é o Pai Natal, Marshall Jefferson é o Pai House. O dj norte-americano escreveu e produziu hinos instrumentais na definição e difusão do género que nasceu na 'Windy City'. O maior deles todos talvez seja 'Move Your Body', faixa de 1986 que ainda hoje ecoa por sistemas de som e prega o mandamento "Gotta have house music all night long" aos mais fieis ouvintes. Para esta Choice Mix, Marshall traz esses mesmos sons de Chicago. Não há como errar.

Pascale Project

Pascale Mercier, mais conhecida como Pascale Project , é um nome regular e ativo nas pistas de dança de Montreal. Dona de um estilo que cruza sonoridades synth-pop com batidas house e techno, Pascale faz um tributo às figuras que a inspiraram nesta Choice Mix.

D'Julz

As noites de D'Julz no Rex Club, em Paris, são lendárias. Um nome basilar da cena underground da música eletrónica, Julien Verniel dá festas sob o nome Bass Culture desde 1997. Este 'On the Floor' é uma celebração desse legado.

ANZ