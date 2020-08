15 anos de Neopop em música

No Facebook do Neopop lê-se a mensagem "Sim, adiemos 2020 para 2021. (...) Adiemos tudo, só não adiemos a vontade de estarmos juntos como se não houvesse amanhã. Porque há. E este sonho não vai parar de crescer. É isso que esperamos de ti: que esperes por nós em 2021". Recordemos então alguns dos momentos mais épicos, escolhidos pela própria equipa do Neopop. Dez membros da direção, da equipa de produção, som e comunicação partilham o momento, o liveset ou a música que mais os marcaram nestes 15 anos de história. Sim, adiemos as celebrações, mas, até lá, avivemos as memórias das incursões a Viana do Castelo.

Paul Kalkbrenner – Gebrunn Gebrunn, 2009

elegido por Raul Duro, Fundador e CEO

“O ano de 2009, foi um marco muito importante a nível pessoal e profissional. Foi o primeiro NEO depois de três edições de ANTIPOP e aquando da actuação do Kalkbrenner , recebi a notícia que o meu filho Tomás ia nascer, lembro-me estar a tocar este tema e a "curtir" com os meus melhores amigos, ter essa sorte de festejo, inesquecíveis memórias e a música que se tornou no nosso hino em 2009.”

Underworld, 2019

elegido por Diogo Corte Real, Assistente de Produção

"A actuação que mais me marcou foi a dos Underworld , em 2019. O meu primeiro ano na organização do Neopop, um prestígio enorme ter um grupo dessa dimensão a actuar naquele que é o nosso festival."

Ricardo Villalobos a tocar Grândola Vila Morena, de Zeca Afonso, 2018

elegido por Gustavo Pereira, Fundador e Diretor Artístico

“Nunca pensei ouvir isto no Neopop, mas quando naquela manhã o Ricardo Villalobos a passou tudo fez sentido para mim e para muitos dos presentes, alguns estrangeiros incluídos também, pois sabiam o que representa esta música na nossa história. Uma revolução sem armas, uma revolução em que a música foi a “arma” e fez parte da estratégia pela liberdade.”

Kraftwerk – The Robots, numa noite com curadoria Red Bull, 2017

elegido por Jonathan Tavares, Imprensa

Kraftwerk no Neopop numa noite com curadoria Red Bull, 2017 © Hugo Silva

“A escolha deste tema prende-se com o meu envolvimento na produção do concerto de Kraftwerk , na edição de 2017, do Festival Neopop. Foi um enorme privilégio poder fazer parte da equipa que colaborou nessa edição, assim como assistir de perto a uma das bandas mais determinantes da História da música electrónica. São uma referência incontornável no cenário musical do século XX. Testemunhei um espetáculo que, no seu todo, me pareceu atemporal. Irá, para sempre, representar um dos momentos mais importantes e inesquecíveis, durante o meu percurso na produção do Festival Neopop.”

Richie Hawtin, 2007

elegido por Paulo Amaral, CFO e COO

Richie Hawtin © Rui Soares/ NEOPOP

“A primeira vez no Anti-pop 2007 marcou-me para sempre. Por ser um ídolo e pela reação do público. A quantidade de espanhóis que vieram de propósito fizeram do início do set uma das entradas mais marcantes de sempre na história do Neopop e nunca esquecerei esse momento.”

Kraftwerk – The Robots, numa noite com curadoria Red Bull, 2017

elegido por Mariana Ribeiro, Diretora de Comunicação

Público durante o live set de Kraftwerk, Neopop, 2017 © Hugo Silva

“Por tudo o que significou a vinda desta mítica banda até Viana do Castelo. Todo o "backstage", desde a negociação até pisarem efetivamente o palco. Ninguém imagina a odisseia que foi! Quando entoaram os primeiros acordes de The Robots junto ao Forte de Santiago da Barra, ali junto ao Atlântico e com o público mais diversificado de sempre, todos de óculos 3D, eu pensei "isto está mesmo a acontecer, é real!". Nunca vou esquecer.”

Sven Vath, 2015

elegido por Mário Seco, Director de Som

“Foi o melhor set de 100% vinil que vi até hoje. Talvez porque conseguimos criar as condições perfeitas.”

Dasha Rush, 2015

elegido por Nuno Branco, Produção

“Foram vários os momentos para mim marcantes ao longo destas 14 edições do Neopop Festival. Destaco a nossa primeira incursão no Teatro Sá de Miranda , a qual tive o prazer de coordenar. A russa Dasha Rush foi a convidada especial numa noite em que apresentou o seu mais recente álbum “Sleepstep”, uma viagem por entre composições minimais e colagens sonoras intercaladas por textos. Toda a ambiência gerada ao longo da actuação levou-me, e creio a todos os presentes, a um universo de sonhos e de acalmia profunda, o que serviu de tónico perfeito para o restabelecimento de energias e preparação para toda a azáfama que me esperava no recinto. Momento mágico que dificilmente poderei esquecer.”

Slam - This World - Wighnomy Bros. & Robag Wruhme Dub

elegido por Pedro Filipe, Booker e Produção

“Não há grande explicação. Quando ouço este tema transporto-me diretamente para o Neopop e tudo o que ele significa para mim.”

Chance - Cobblestone Jazz, 2010

elegido por Pedro Rebelo, Diretor de Produção

“Neopop para mim é indubitavelmente um sinónimo de emoções fortes... suor, lágrimas, mas também trabalho e responsabilidade!